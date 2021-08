La demanda de talento especializado en el sector TIC crece un 3,9% en los últimos 12 meses según VASS Comunicae

martes, 24 de agosto de 2021, 13:19 h (CET) El sector de servicios TIC continúa erigiéndose como uno de los sectores clave en el camino hacia la recuperación económica de España, con el aumento de un +3,9% de la demanda de talento especializado de forma interanual en los últimos 12 meses. Este dato constituye el mejor registro de la dinámica de creación de empleo del sector desde diciembre de 2019 Según la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, la creación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector de servicios TIC no hace más que confirmar la resiliencia del sector, así como el importante papel que desempeña en la deseada llegada de la normalización económica.

Al igual que el empleo, la facturación de las empresas del sector de servicios TIC también ha marcado un dato muy positivo, con un +16,2% de crecimiento interanual entre mayo de 2020 y mayo de 2021.

Con estos registros tan positivos, no es de extrañar que los empresarios del sector de servicios TIC confíen en mantener esta dinámica, que es síntoma de una inercia de crecimiento general. Así, dos de cada tres compañías del sector auguran un incremento de la facturación entre agosto y octubre.

“Este clima de optimismo vuelve a ser mayor que el promedio de la UE. Realmente se viene apreciando así en los últimos seis meses. En ese lapso, los empresarios españoles se han manifestado un 48% más optimistas que sus equivalentes europeos en lo referente a la evolución a corto plazo de la actividad y la facturación”, señala Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Por el contrario, no sucede lo mismo en términos de creación de empleo, donde las expectativas de crecimiento, aunque positivas, son peores que el promedio de la UE-27, aunque no sean malos registros. A pesar de descender sensiblemente respecto a la entrega anterior, el indicador de contratación laboral a corto plazo alcanza los +17,9 puntos en una escala de +/-100. Lo que equivaldría a decir que el 59% de las empresas confía en una creación de empleo neto, frente al 41% que percibe un ajuste de plantilla.

“A pesar de estos magníficos datos, sigue habiendo un cuello de botella en la contratación por la falta de profesionales, y eso impregna las expectativas en forma de contención. Las empresas no solo tienen dificultad en incorporar especialistas, sino también en su retención. El teletrabajo ha facilitado el desembarco de ofertas internacionales de empleo por corporaciones que operan en mercados con más márgenes y con capacidad de ofertar mejores salarios; y a ello se suman, igualmente, ofertas de empresas no necesariamente ubicadas en este subsector, que demandan cada vez más especialistas TIC. Todo ello es capaz de saturar la capacidad del sistema educativo nacional en cuanto a generación de este tipo de perfiles”, afirma el director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

