El conocimiento del inglés de los españoles se estanca al acabar la etapa escolar

Según 8Belts: España sigue a la cola en Europa en conocimiento del inglés Cuando los españoles salen del colegio, presentan un nivel de inglés un poco más bajo que los europeos, pero después no hay progresos. Sin embargo, en el resto de los países del entorno mejora notablemente después de los 18 años a través del aprendizaje y la experiencia en la universidad o en los centros de trabajo. De esta manera, la mayoría de los españoles continúa con un nivel de inglés casi escolar tanto en sus etapas universitarias como laborales.



Según el último informe mundial EF EPI 2020, el conocimiento del idioma inglés de los españoles de todas las edades sigue estancado y se sitúa en las posiciones de cola de la Unión Europea. “No basta con enseñarlo, hay que aprenderlo, y todo parece indicar que se enseña mal y se aprende mal”, comenta Fernando Moreno, CEO de 8Belts.



Según el informe, esta brecha en el nivel de inglés es particularmente preocupante si se tiene en cuenta el alto índice de desempleo de España, especialmente entre los jóvenes, que podrían beneficiarse de las oportunidades económicas que les aportaría una comunicación más rápida y fácil con el resto de Europa.



Qué no se hace

Los sistemas educativos de los países más avanzados siguen varias estrategias clave, que incluyen un enfoque temprano en las habilidades comunicativas, la exposición diaria al inglés tanto dentro como fuera de las aulas y la instrucción lingüística específica por rama profesional en los últimos años de los estudios, sean de Formación Profesional o universitarios. Además, existe una cultura de hablar inglés y es lo que se espera de todos los adultos.



Para salir de este estancamiento hay dos opciones básicas, según el CEO de 8Belts- “mejorar el nivel de inglés en los primeros años y mantener este progreso de por vida y es evidente que no se cumplen".



Foco en los niños

Desde su lanzamiento, 8Belts puso el foco tanto en la enseñanza del inglés a los más pequeños, reforzando y completando lo que aprenden en el colegio, como en un progreso continuado a lo largo de las diferentes etapas formativas, laborales y vitales. “Tenemos alumnos con edades que van desde los 6 años a más de los 90, y los principales grupos de edad se sitúan entre los 10 y 18 años (el 12%), los 18 a 25 años (el 14%) y entre 40 y 50 años, con el (35%). Estos porcentajes reflejan claramente la respuesta a una necesidad de formación y de progreso laboral”, indica Moreno, “y nuestro método- añade- les puede acompañar a lo largo de toda su vida, incluso aprendiendo nuevos idiomas como el chino, el alemán o el francés".

Palabras rentables

8Belts es un método disruptivo al focalizar el aprendizaje de los idiomas en las palabras más ‘rentables’, es decir, aquellas que permiten comunicarnos más y mejor, lo que acelera los plazos para ganar soltura en un idioma. Con la mejora del algoritmo, la plataforma personaliza el aprendizaje, dedicando más tiempo a las áreas donde cada usuario necesita más atención y menos a aquellas donde ya tiene los conocimientos necesarios.



El nuevo algoritmo adapta el método al progreso y conocimiento real de cada alumno. El sistema le redirecciona en función de cómo estudia, las horas que emplea, qué ha aprendido... para configurar un plan que se adapta en tiempo real a su progreso, mejorando su experiencia y compromiso y motivándole a seguir. Además, el algoritmo cuenta con un sistema de escucha inteligente, que aumenta la velocidad de aprendizaje, mejora el repaso de aquellos temas que el alumno no ha asimilado al 100% y permite lograr un aprovechamiento del 100% del tiempo dedicado.



Gracias al uso de la IA, el tutor asignado a cada estudiante dispone de un cuadro de mando que le ofrece información precisa del trabajo y progreso de cada alumno y que le ayuda a tomar las mejores decisiones para impulsar su avance.



La última versión de la plataforma permite analizar los datos utilizando el Big Data para mejorar la experiencia de cada alumno, a través de algoritmos que van aprendiendo del uso de la herramienta por parte de los usuarios en tiempo real. De esta manera, todos los estudiantes se benefician no solo de su propia experiencia, sino de la del conjunto de los alumnos,



La incorporación de estas tecnologías, la práctica desde el primer día y un método de enseñanza centrado en el estudiante configuran el Human Student Centric System (HSCS), un modelo que permite aprender un idioma mucho más rápido que los sistemas tradicionales.