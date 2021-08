La ampliación del aeropuerto de Barcelona, ¿puede beneficiar a la economía local? ​Llevar a cabo el proyecto supone una inversión cercana a los 1.700 millones de euros. Llevaría aproximadamente nueve años para su culminación Redacción

lunes, 23 de agosto de 2021, 11:52 h (CET) Las obras de envergadura cada cierto tiempo necesitan de modificaciones que les permitan mantener su utilidad sobre todo en lo económico. El avance hacia el progreso de una nación requiere muchas veces de grandes inversiones y también de sacrificios. Tal es el caso del planteamiento para la ampliación del aeropuerto de Barcelona, el cual ha ocasionado la duda de si es beneficioso para la economía local o no. Ahora bien, las decisiones importantes como esta deben tener una buena planificación y estudios, tal y como lo hacen en otro ámbito los jugadores de casino cuando deciden probar suerte con giros gratis antes de poner en riesgo su dinero.

Una parte de las autoridades de Barcelona han visto con buenos ojos el planteamiento de ampliación del aeropuerto de Barcelona. Sin embargo, hay otra que lo adversa y precisamente es eso lo que desarrollaremos en este post. Controversia entre las autoridades Llevar a cabo el proyecto de ampliación de este aeropuerto supone una inversión cercana a los 1.700 millones de euros. El proyecto llevaría aproximadamente nueve años para su culminación, lo que para algunas autoridades como las del ayuntamiento es una total barbaridad. En contraposición, los representantes del gobierno español y catalán han establecido que con este proyecto se pueden alcanzar unos 70 millones de pasajeros al año, lo que significa que la inversión se recuperaría en muy poco tiempo.

Además, ellos han señalado que el país y subregiones deben avanzar al mismo ritmo que lo hacen las demandas sociales, turísticas y económicas. Actualmente, el aeropuerto de Barcelona atiende alrededor de 55 millones de personas al año, lo que supone un aumento considerable de llegar a concretarse la ampliación.

La Autoridad Aeroportuaria Española (AENA) sería quien brinda se de la financiación del proyecto, pero ellos han encontrado una oposición firme en el ayuntamiento de Barcelona. Además, vale la pena destacar que este proyecto tendrá que ser aprobado por la comisión europea, puesto que una parte del territorio que se desea utilizar está dentro de zonas protegidas del delta del Llobregat.

El aeropuerto de Madrid también está en miras de una ampliación cercanas a los 1.600 millones de euros en inversión Posibles ventajas de la ampliación del aeropuerto de Barcelona Las autoridades que están a favor de la ampliación del aeropuerto de Barcelona; han hecho hincapié en las ventajas que esta obra traería no sólo a la comunidad sino todo el país, entre ellas:

Se incrementa el número de pasajeros por año lo que representa mayores ingresos a la nación y a la región.

En materia de infraestructura España contaría con uno de los aeropuertos más avanzados del mundo.

Se crearían nuevas fuentes de trabajo, pues el proyecto requiere de mucha mano de obra calificada por al menos 9 años.

La inversión se recuperaría en tiempo récord, debido al gran número de pasajeros que estarían en capacidad de atender.

Los ingresos fiscales por efectos de los impuestos y aranceles serían mayores lo que beneficiaría a la recaudación nacional. Contras del proyecto El ayuntamiento de Barcelona el cual en la autoridad que se oponen directamente a este proyecto han señalado a la propuesta como “una bacanal de sectores estancados en el pasado”. Además, han dejado claro que esta obra perjudica agresivamente las zonas protegidas aledañas al aeropuerto.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau se ha declarado en contra y calificó como una gran mentira los beneficios auspiciados por la ampliación del aeropuerto. La máxima autoridad de la región ha hecho un llamado a la Unión Europea para que se pronuncie en contra de esta acción.

