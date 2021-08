Sí, pero no El precio de la luz ha subido de forma exponencial, pero las personas no lo perciben. A más de uno se le oye decir «yo pago prácticamente los mismo» José Enrique Centén

lunes, 23 de agosto de 2021, 11:37 h (CET) El precio de la luz ha subido de forma exponencial, pero las personas no lo perciben. A más de uno se le oye decir «yo pago prácticamente los mismo» al no percatarse de la estrategia de las hidroeléctricas. Ahora ganan mucho más que antes. El impuesto del 21% que impuso gobernando el PP con Rajoy, frente al 10% reducido por el Gobierno de Coalición para abaratar el bolsillo de los ciudadanos de poco le ha servido a la ciudadanía para regocijo del PP y satélites, estos dicen que ellos bajarían el precio del MWh en apoyo de ellos, cuando implantaron la subida y aumentaron concesiones a las empresas eléctricas, entre 1985 y 2001, en ellas se encuentran, ex - presidentes de España, ex - ministros, hijas de presidentes de Comunidades y amantes en los consejos de Administración como asesores, consejeros o en alguna parcela del organigrama como pago a sus mentores políticos.

El revertir las concesiones del Estado concedidas anteriormente llevará un largo tiempo; la necesidad de una Empresa pública de Energía es palpable, pero no a corto plazo dado que hay que dictar leyes de calado en concesiones anteriores y con la Ley de Agua a modificar, más la probable oposición de PPVOXCs, jueces afines que lo sabotearán, llevándolos al TS o TC y vuelta a empezar. Pero al menos se podría evitar el enriquecimiento de las Eléctricas, estas que son capaces de dejar sin agua potable y regadíos a municipios del entorno de los embalses, sin ampliar explotaciones eólicas o solares, dándose el caso de que Alemania produce más energía solar que España, Portugal, Italia y Francia juntas, exportando a países vecinos.

Las distintas capitales europeas tienen el siguiente promedio anual de horas de sol: Madrid 2.909 h, Roma 2.533 h, París 1.780 h, Londres 1.561 h. Berlín 1.550 h de media, como se aprecia Alemania está muy por detrás de todas las capitales anteriores y sin embargo exporta energía solar, es paradójico.

Los verdaderos afectados aparte de los ciudadanos, son los autónomos, ellos no tienen la capacidad de las grandes empresas de instalar paneles solares para sus oficinas, donde sus empleados pagan muy poca o nada de energía eléctrica por convenio, mientras los pequeños empresarios y autónomos se empobrecen, esos que apoyan al PP por sus promesas de menos impuestos cuando ellos gobiernen, pero la realidad fue muy otra cuando gobernaron.

¿Cuál es el motivo del enriquecimiento exponencial de las Eléctricas?, con la rebaja al 10% de IVA, ganan lo mismo aun cobrando menos impuestos; lo suplen con el supuesto aumento de gastos de explotación de los embalses, antes cuando se pagaba el 21% de IVA ese ingreso era para las Arcas del Estado, un impuesto indirecto para todos, impuesto que las empresas pagan cada 3 meses; mientras tanto, con ese dinero del IVA facturado especulaban en el Mercado Bursátil, si ahora el Estado para las Eléctricas, Petroleras, Gas o cualquier energía alternativa (no sus los distribuidores anónimos y transportistas). Las obligasen mediante Ley al pago mensual del 10%de IVA en lugar del trimestral actual, sería una forma de hacer cumplir la Constitución en su artículo 128 donde dice «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica».

Una forma de no menoscabar la Hacienda Pública por la especulación ejercida con el pago del impuesto que nos cobran en cada factura de la luz, combustible o gas. Este sería un paso al margen de aplicar la Ley de forma rigurosa y sin dilación de tiempo por los siguientes casos; La CNMC ha impuesto a las eléctricas 54 millones en multas desde 2014. El Gobierno contempla multas de 60 millones a las empresas que no cumplan con el fondo eléctrico como sonIberdrola, Naturgy y Endesa acusadas de manipular precios, también pide abrir otra investigación tras la última gran subida de la luz, investigando el «escandaloso» vaciado de los pantanos gestionados por Iberdrola para producir luz, sancionando ejemplarmente esa actitud.

