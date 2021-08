Canto a Córdoba Tierra querida, milenaria y costumbrista, no te perderé de vista mientras me dure la vida Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 23 de agosto de 2021, 09:28 h (CET) Córdoba, voy a cantarte

y espero hacerlo con tino; te quiero con desatino ¡ay! quien pudiera besarte. Córdoba, el mundo entero, se rinde a tu señorío, por ser cuna del tronío del saber y del salero. Córdoba, la preferida, cuatro veces por la Unesco, por su perfil pintoresco y un Patrimonio con vida. Córdoba, paz y consuelo, un edén para vivir, en torno al Guadalquivir como anticipo del Cielo. Córdoba, mujeres bellas, amables y seductoras, que cautivan, soñadoras, más que una noche de estrellas. Córdoba, hombres curtidos, por el trabajo eficiente, de carácter complaciente generosos y sentidos. Córdoba, campiña y sierra, inigualables cultivos, de trigales y de olivos en su generosa tierra. Córdoba, bellos perfiles, de orfebres y de plateros, arte al que insignes joyeros dan vida con sus buriles. Córdoba, piedras de gloria, desde Tartessos a Roma, y arabescos con aroma aún vivos en la memoria. Córdoba, Medina Azahara, de los omeyas, palacio, más lucida que el topacio que a la Virgen adorara. Córdoba, vieja mezquita, del mundo la más hermosa, hoy catedral portentosa que a la plegaria te invita.

Córdoba, Puente Romano, plaza del Potro, Viana, el Pretorio, Santa Ana Colodro, San Cayetano. Córdoba, Cristo de piedra, de faroles rodeado y un Alcázar circundado con lindas flores y yedra. Córdoba, coqueta fuente, en la plazuela escondida; caños de agua que traen vida, música y paz envolvente. Córdoba, Patios y Cruces, incomparables vergeles, de rosas y de claveles que en mayo orgullosa luces. Córdoba, balcón y reja, y mocitas de arropía, que ensalzan su gallardía con la mantilla y la teja. Córdoba, Semana Santa, tallas de Cristos heridos, y bellos rostros transidos de la Virgen Sacrosanta. Córdoba, rezo y saetas, por las bellas callejuelas, plasmadas en acuarelas y cantadas por poetas. Córdoba, mujer morena, que pintara el gran Romero, con gesto noble y austero y ojos negros de agarena. Córdoba, hondos fervores, por sus mártires patronos, por Rafael y sus Tronos y la Virgen de Dolores. Córdoba, tierra querida, milenaria y costumbrista, no te perderé de vista mientras me dure la vida.

