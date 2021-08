Ministerio de Agricultura. La alcaldesa de Gijón propuesta para becaria Lo peor es dirigir con ideologías viscerales, mientras se pone la inteligencia en el váter Ángel Alonso Pachón

lunes, 23 de agosto de 2021, 08:25 h (CET) No sé lo que es tontear, porque soy inculto, pero sí sé lo que es aplastar porque quien lo hace es una máquina sin inteligencia… SUPONIENDO… SUPONIENDO… si alguien hace años, siguiendo la tradición, inscribió los toros con nombres, hoy llamativos…. ¡Qué tiene que ver eso con las mujeres! o ¡qué tiene que ver con los oriundos de Nigeria! SUPONIENDO MÁS… SUPONIENDO MÁS… por una tontería no se castiga a toda la clase… aunque una tonta sí que puede “joder” al colegio entero.

Señora alcaldesa de Gijón. Estamos en PANDEMIA GENERALIZADA. El riesgo de CONTAGIO ES MUY SERIO. Proteger la SALUD PÚBLICA está por encima de todo: ¿Ha enviado usted los tanques para disolver los botellones? ¿Ha penalizado de forma contundente y con todos los medios a su alcance a todos aquellos que no cumplían las normas de salud pública? ¿No dirá usted que una alcaldesa con reaños no ha sido capaz de controlar los incumplimientos de las normas ANTI COVID? ¿Qué es más grave, ser responsable de no hacer cumplir las normas se seguridad ANTI COVID o que un toro por tradición dé la casualidad de llamarse ANA, GERVASIA, FEMINISTA?

Lo peor es dirigir con ideologías viscerales, mientras se pone la inteligencia en el VÁTER. Un consejo, ¿por qué no se acerca, usted, al Ministerio de Agricultura y pide que le den unas clases de crianza del toro de lidia? Comentarios casas viejas 23/ago/21 14:13 h. En la línea de aquella concejala de un pueblo de Andalucía que dijo: " Quiero que se me tenga en cuenta mas por mi inteligencia que por mi coño". Nada que ver con esos liberados sindicales de la Andalucía del voto cautivo que distinguen un gambón de Huelva de una gamba de Sanlucas a la primera. Y si es de Vinaroz tambien. En la España corrupta cualquier cosa es posible. Hasta que los leones huyan de los ciervos. Y en ese plan.

