Polémica en Tanganika Polémica en el festival de Toronto por separar accidentalmente a un artista de su obra Ángel Pontones Moreno

viernes, 20 de agosto de 2021, 12:31 h (CET) Verano 2024:



- Polémica del artista multidisciplinar D. Marasmo por su videoclip en yate rodeado de talibanes semidesnudos.

- Polémica de Zahara, jurado de “Tu cara parece que quiere recordarme a” tras la portada censurada de su último disco en que aparece realizando alpinismo por la capilla Sixtina.

- Polémica en la última edición de Masterchef Junior Summer, al presentar a concurso un plato no fluido, lo cual ha motivado la queja del resto de participantes entre los que figuraba un exquisite salmoreje de sandie.

- Polémica en el festival de Toronto por separar accidentalmente a un artista de su obra, e impedir el juicio popular habitual de estos casos.

- Polémica de Herminio Cabero, residente en Mieres (Asturias) que este mes ha pagado menos de luz que el pasado, y se enfrenta por ello a una pena de 100 tuitazos en la espalda por distorsión de la realidad vigente.

