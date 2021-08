Chat Center: La modalidad que revoluciona la atención al público Para la atención al cliente, resulta esencial contar con la flexibilidad y empatía de una persona capacitada Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 20 de agosto de 2021, 10:29 h (CET) Internet y el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos impulsaron nuevas dinámicas y conductas en la vida cotidiana. Hoy, las empresas se encuentran en un momento de transformación digital, que no solo implica modificar los procesos de venta, sino también las herramientas que utilizan para adaptarse a los nuevos tiempos.



Por esta razón, se destaca la importancia de una atención al cliente adecuada a los tiempos que corren, donde es clave poder brindar una atención por chat, permanente y omnicanal. Si bien con los chatbots se intentó solucionar esta necesidad, la inteligencia artificial aún no está preparada para ofrecer una atención eficiente.

En este marco, el creador de ChatCenter, Gonzalo Baez, nos habla de la importancia de contratar agentes para atención por chat para cubrir esta nueva modalidad de atención al cliente y por qué es conveniente para las empresas tercerizar este servicio. ¿Cuáles son los desafíos de implementar la atención al cliente por chat? El cliente es el mayor valor que puede tener una empresa. Por ello, resulta clave brindarle la mejor atención posible. Sin embargo, este contexto de digitalización del comercio trae aparejados grandes desafíos para las empresas.

Hoy en día, las empresas saben que lo mejor para atender a sus clientes son los agentes humanos. Sin embargo, también son conscientes de que, para hacerlo, deben estar disponibles las 24 horas en todos sus canales. Esto implica un costo económico inabarcable para la mayoría de las compañías.

Para solucionar estos desafíos, nació ChatCenter Network: Una empresa B2B que ofrece servicios de atención al cliente omnicanal, inmediata y permanente a través de agentes humanos capacitados para lograr los mejores resultados. ¿Por qué los chatbots no son eficientes? Si bien muchas empresas optan por utilizar chatbots, la inteligencia artificial no alcanza para cubrir las necesidades de los clientes. Esto se debe a que el desarrollo del procesamiento natural del lenguaje no está lo suficientemente desarrollado para abarcar la complejidad de una conversación con humanos.

Todo motor de inteligencia artificial necesita información para poder entender y generar conexiones. Sin embargo, en este momento, su desarrollo se encuentra en una etapa muy básica en comparación con la red neuronal del cerebro humano, que tiene millones de años de evolución.

Para la atención al cliente, resulta esencial contar con la flexibilidad y empatía de una persona capacitada, que pueda comprender y ofrecer soluciones. Por esta razón, los chatbots no son suficientes para garantizar un buen servicio. ¿Qué beneficios implica la atención al cliente por chat? La atención al cliente con agentes por chat ofrece diversos beneficios a las empresas. Está demostrado, por ejemplo, que el chat con humanos mejora la satisfacción de los clientes, aumenta un 40% las ventas y también incrementa la fidelización un 63%.

Por otro lado, al solucionar los problemas de los clientes de manera inmediata y simple, esta modalidad permite disminuir significativamente la tasa de abandono de los sitios. Además, como la mayoría de las compañías aún utiliza chatbots, el servicio de atención con humanos genera una ventaja competitiva sobre las otras empresas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Chat Center: La modalidad que revoluciona la atención al público Para la atención al cliente, resulta esencial contar con la flexibilidad y empatía de una persona capacitada Ocho ideas estupendas para el regalo de empresa Las libretas siempre son uno de los recursos que todos necesitamos en nuestra vida El uso de plantillas en la gestión de proyectos El objetivo es optimizar los procesos y la productividad a lo largo del tiempo ¿Te han despedido durante la pandemia? Cinco consejos que necesitas Cuando ocurre un despido objetivo, la empresa tiene la obligación de dar un preaviso 15 días antes Despejando dudas sobre el decreto para acabar con la temporalidad de los interinos La titular de Hacienda y Función Pública ha prometido tramitar la norma como proyecto de ley el próximo mes de octubre