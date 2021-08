Afganistán y el movimiento feminista español No existe calle en “nuestra piel de toro” que no haya sido “ocupada” por el feminismo rancio Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 19 de agosto de 2021, 13:17 h (CET) El “utilizadísimo” y “rentabilísimo” movimiento asociativo feminista español, estos días, como se dice en perfecto castellano, “está tirando balones fuera”:



Se oye decir… “El Gobierno (mi gobierno sería más preciso), la Unión Europea, la ONU, EE.UU, todo el mundo occidental…”, palabras… palabras… mensajes… mítines online… y e s p e r a r (prudencia de partido).

Hoy, siglo XXI, en España, esos mismos movimientos han llenado la prensa, las calles, las televisiones… Han condenado… Han señalado… Han mentido… Se han lucrado…

¿Por qué?

Porque en España existe LIBERTAD y DEMOCRACIA.

Esos movimientos de conventos en desuso, sólo saben mover fichas, no importa el resultado, justo o injusto, lo importante es la subvención por participar.

No existe calle en “nuestra piel de toro” que no haya sido “ocupada” por el feminismo rancio y, por cierto, vacío del profundo sentido de MUJER.

No existe carretera, autovía, autopista que no haya sido utilizada por todas esas asociaciones que se autoproclaman representativas de la mujer, para defender sus valores “programáticos, siempre subvencionables”.

Hoy, siglo XXI, en las carreteras, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, que conducen a ese país que se llama AFGANISTÁN, no se ven las famosas colas y concentraciones feministas por llegar las primeras a los lugares donde la MUJER ES PISADA, ULTRAJADA, DESPRECIADA, ANULADA…

Hoy, siglo XXI, estas famosas asociaciones feministas españolas han aprendido a “nadar y guardar la ropa”, siendo la mejor manera la “ONLINE”, (en casita, en bata y con los cascos puestos).

¡VERGÜENZA!... ¡VERGÜENZA!...

Condenan nuestra historia de “señorío” con la mujer, que no significa “perfección justa”, pero jamás lo que ellas dicen del hombre español.

Ahora, ONLINE, sin altavoces, a la luz de las bombillas nocturnas (por eso del precio) escriben…, dicen que van a… dicen… pero los caminos que conducen a AFGANISTÁN están vacíos…

