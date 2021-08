La fintech Saurus.com se asocia con el Ambassadeurs Group Comunicae

miércoles, 11 de agosto de 2021, 09:10 h (CET) Rewire Holding Ltd, a través de su marca Saurus.com, se ha asociado con Ambassadeurs Group Ltd, una empresa líder de Londres que está decidida a promover la inclusión social y financiera a través de este programa conjunto de desarrollo de productos Rewire Holding Ltd, a través de su marca Saurus.com, se ha asociado con Ambassadeurs Group Ltd, una empresa líder de Londres que está decidida a promover la inclusión social y financiera a través de este programa conjunto de desarrollo de productos.

En palabras de José Merino, CEO de Saurus.com: “Vivimos en un mundo en el que todavía tenemos demasiadas personas no bancarizadas, este enfoque conjunto proporcionará a las personas y empresas infrarrepresentadas las herramientas que permiten su inclusión en la comunidad en general. Alineamos nuestra ética con el Objetivo de Desarrollo Sostenible # 1 de las Naciones Unidas (ODS 1) para contribuir a la erradicación de la pobreza a través de nuestros programas de inclusión social y financiera''.

Los esfuerzos filantrópicos de José durante pre-pandemia también incluyen la participación en Dunkin´ en un proyecto de inclusión social en España. Saurus es su última creación.

La aplicación Saurus y su tecnología asociada permiten a las personas que no cuentan con servicios bancarios acceder a cuentas de empresa con bajas tarifas e intercambio gratuito de Internet de comerciantes a cuentas personales. La dependencia de Wifi o datos móviles se elimina ya que las personas podrán realizar transacciones a través de TPV.

Kevin McGowen, director ejecutivo de Ambassadeurs Group, dijo: “Estamos encantados de colaborar con Saurus.com en la promoción de la inclusión social y financiera a través de la integración de su tecnología protegida por patente. La tecnología es realmente elegante y el concepto está en línea con nuestra diversa gama de nuevos productos online. Estamos transformando nuestro negocio para adoptar la era digital de una manera socialmente responsable y en apoyo de nuestras actividades benéficas ".

Se recomienda obtener más información sobre Rewire Holding Limited, visitando: https://RewireHolding.com/

Notas:

La aplicación Saurus pretende ser lanzada en el cuarto trimestre del 2021 a los clientes del Grupo Ambassadeurs en apoyo de sus actividades benéficas. En Q2-2021, Saurus.com recaudó $ 2.3 millones en su ronda de financiación previa a la Serie A. Para su próxima ronda de la Serie A, Saurus.com contrató a 3 “brokers” de Londres, de los cuales uno es un “bróker” regulado por la FCA.

José Merino es el ex vicepresidente ejecutivo de operaciones de una empresa de electrónica que cotiza en la lista “Global Fortune 500” en Silicon Valley. Tiene una larga trayectoria de éxitos en el ámbito tecnológico. En los años 90, creó un teléfono móvil que vendió a una empresa de tecnología cotizada en Asia. Su éxito continuó con la firma de un acuerdo de licencia con un gigante tecnológico de “Fortune 500”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.