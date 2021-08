El año 2021 es la era post COVID y algunas de las tendencias son más colores, diseños atrevidos… Pero lo que sin duda se lleva este año es el minimalismo. Mientras en el 2020 el realismo, los metales brillantes y la tipografía especial eran tendencia, este año el minimalismo y el 3D han venido para quedarse A lo largo de los años la impresión y el diseño gráfico han sido sectores en constante cambio, ya que las empresas se han diversificado y actualizado a los nuevos tiempos y circunstancias que han vivido. Es decir, todas las crisis y acontecimientos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia han repercutido a casi todas las empresas y sectores, que han intentado siempre adaptarse a las nuevas consecuencias. La tecnología ha jugado un gran papel en estos cambios que han sufrido el diseño gráfico y la impresión. ImprentaMadrid.com, una empresa que lleva a sus espaldas una larga trayectoria en el sector de la impresión, es gran conocedora de las repercusiones que ha tenido la sociedad y la economía sobre este sector.

“La crisis del coronavirus ha sido la oportunidad que las personas estaban esperando para hacer crecer la impresión 3D. Mientras algunas empresas vieron como sus ventas bajaban y sus puertas cerraban, otras empresas han observado una gran oportunidad para satisfacer ciertas necesidades latentes de la sociedad. Gracias a la flexibilidad de la tecnología las empresas han podido dar una vuelta de tuerca a su producción y beneficio” explica ImprentaMadrid.com, sobre como el coronavirus ha influido en la impresión.

Hace unos años la impresión 3D era un acontecimiento de gran valor que solo se utilizaba para demostrar lo mucho que ha avanzado la tecnología, como muestra de los frutos que dieron las investigaciones. Pero hoy en día la impresión 3D se ha convertido en una tecnología para la producción. El minimalismo también ha jugado un papel importante en este sector. Si hace unos años los diseños recargados para llamar la atención eran lo que buscaban los diseñadores, este año el “menos es más” se ha convertido en un gran imprescindible.

Este año los diseños demasiado recargados no tienen lugar en el mercado de la impresión, ya que cualquier proyecto que se realice debe llegar de forma más concisa al usuario. Sin embargo, el minimalismo no es un estilo sencillo: “El minimalismo es un arte que no cualquiera puede producir, ya que conceptualizar una idea o un mensaje en unos pocos elementos es complicado. Sin embargo, sabemos que es el estilo que mejor funciona” afirma ImprentaMadrid.com. Un buen diseño, por lo tanto, no es sencillo de conseguir, por lo que, lo mejor es que las empresas se pongan en manos de empresas como ImprentaMadrid.com para conceptualizar sus productos o mensajes.