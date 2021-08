Schneider Electric dona 24.000 kg de producto a través de AMBIPLACE a diversas ONG y centros educativos Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 14:18 h (CET) AMBIPLACE, el Marketplace Social creado por AMBILAMP-AMBIAFME, tiene como misión poner en contacto a productores/distribuidores con colectivos vulnerables y entidades de formación para la donación de sus productos descatalogados, pero en perfecto estado. La donación supone 15.200 productos eléctricos y electrónicos, donados en un ejercicio solidario y de prevención en la generación de residuos Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha donado 15.200 productos de material eléctrico y electrónico a diversas organizaciones sin ánimo de lucro a través del Marketplace de AMBILAMP/AMBIAFME. De esta forma, estos productos nuevos, en perfectas condiciones, contarán con una vida útil y solidaria.

AMBIPLACE opera como una plataforma digital social y gratuita, en la que por una parte los productores y distribuidores, y por otra las organizaciones sin ánimo de lucro y centros educativos pueden ponerse en contacto a través de un Marketplace para gestionar donaciones de material sobrantes de stock. Este Marketplace creado por AMBILAMP/AMBIAFME, la Asociación para el reciclado de residuos de iluminación y material eléctrico y electrónico, está operativo desde finales de 2020 y hoy en día ya cuenta con las principales ONG españolas y centros educativos como Cruz Roja, Cáritas, el Institut Escola del Treball de Barcelona, el IES Miguel Catalán de Coslada o varios centros Salesianos, para ayudarles en sus proyectos solidarios o formativos y a combatir la pobreza energética o la exclusión social, gracias a donaciones como la de Schneider Electric, que ha aportado al proyecto más de 24.000 kilogramos de material eléctrico y electrónico.

“Para nosotros es un verdadero placer poder donar nuestros productos a través de AMBIPLACE para poner a disposición de organizaciones sin ánimo de lucro y centros educativos un material en perfecto estado para sus respectivas causas. Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social es uno de nuestros pilares como empresa, y de esta forma podemos colaborar con proyectos solidarios al mismo tiempo que formamos parte de un proceso de cambio hacia una Economía Circular a través de la prevención de generación de residuos, un pilar central de la propia economía circular. Esperamos poder seguir colaborando con más material muy pronto”, explica Carolina Latorre, Customer Experience Director de Schneider Electric.

Economía circular solidaria y de acuerdo con la futura ley de residuos

Con esta iniciativa, AMBILAMP/AMBIAFME y sus productores adheridos se adelantan a las obligaciones previstas en el Proyecto de Ley de Residuos, actualmente en trámite parlamentario, que plantea la prohibición a los fabricantes de eliminar los productos no vendidos obligando a que sean destinados a donación. De esta forma, AMBIPLACE se sitúa como la solución pionera y sencilla para el cumplimiento de la nueva normativa y la prevención de residuos, en un marco de colaboración social.

El objetivo del Marketplace impulsado por AMBILAMP/AMBIAFME “es poder ayudar a realizar proyectos solidarios impulsando el modelo de Economía Circular, fomentando la donación de productos nuevos excedentes de stock y haciendo un ejercicio en la prevención de la generación de residuos” explica Lucas González, Responsable de Desarrollo de Negocio de AMBILAMP-AMBIAFME.

La institución humanitaria Cruz Roja y el Colegio Salesianos de Atocha son algunas de las organizaciones que se benefician de las donaciones de material eléctrico y electrónico recogidas a través de AMBIPLACE.

“Desde nuestra Institución, la única organización social que mide y reduce su huella de carbono, creemos en la economía circular y en la conservación del medio ambiente. Esta alianza supone un importante apoyo, no solo a las actividades humanitarias de Cruz Roja en favor de miles de personas, sino también en la conservación y protección medioambiental. Como ejemplo, a raíz de estas y otras iniciativas, en 2020 evitamos más de 1.000 toneladas liberadas de CO2 al medio ambiente, reutilizando y dando una segunda vida a productos de calidad y que son necesarios, evitando el residuo”, comenta Jaime Bará, subdirector de Servicios Generales de Cruz Roja.

En palabras de Luis Alberto Guijarro, Director del Colegio Salesianos Atocha (Madrid): "agradecemos una vez más a Schneider Electric la donación de productos útiles para nuestros talleres de electricidad y electrónica y a AMBILAMP/AMBIAFME el tenernos presentes e intermediar para facilitarnos el acceso a estos materiales. Estamos contentos de colaborar con otras entidades en alargar la vida útil de estos productos que nos donan y contribuir así a la reducción de residuos para cuidar entre todos el medio ambiente. Usaremos bien todo el material donado que ayudará a nuestros alumnos para lograr una mejor formación práctica. Muchas gracias".

Tanto productores como organizaciones sin ánimo de lucro o centros educativos pueden ponerse en contacto a través de la página web www.ambiplace.es. AMBIPLACE se encargará de facilitar a los fabricantes y distribuidores el correcto uso y destino de los productos donados mediante una homologación previa de las organizaciones beneficiarias.

Sobre AMBILAMP/AMBIAFME

AMBILAMP/AMBIAFME, la Asociación para el reciclado de residuos de iluminación y material eléctrico y electrónico, se crea en 2005 como Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor y su objetivo es la implantación y mantenimiento de un modelo de recogida y tratamiento de aparatos de iluminación y material eléctrico y electrónico en España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: Precios desde negativos hasta cercanos a 100 €/MWh en la primera mitad de 2021 del mercado alemán Schneider Electric y Global Footprint Network colaboran en la iniciativa "100 Days of Possibility" Schneider Electric implementa importantes medidas de flexibilidad para sus empleados en España y Portugal Los Hospitales Women and Children de Birmingham implementan EcoStruxure™ IT Expert en su infraestructura IT Schneider Electric dona 24.000 kg de producto a través de AMBIPLACE a diversas ONG y centros educativos