Nubia amplía su colaboración con Vodafone y lanza el REDMAGIC 6 y su reloj de pulsera REDMAGIC Watch

jueves, 5 de agosto de 2021, 15:59 h (CET) Tras el exitoso lanzamiento del REDMAGIC 6 lite, la compañía global de tecnología móvil Nubia y el operador móvil líder Vodafone se complacen en anunciar el lanzamiento adicional del REDMAGIC 6 y el REDMAGIC Watch. Ahora, con dos smartphones exclusivos para jugar, el REDMAGIC 6 lite y el REDMAGIC 6, así como el reloj REDMAGIC Watch, Nubia pretende ofrecer la mejor experiencia de usuario a los entusiastas de los videojuegos en España El REDMAGIC 6 adopta la pantalla AMOLED con la mayor tasa de refresco del sector, 165 Hz, que se refresca 21 fotogramas más por segundo comparado con los paneles de 144 Hz, reduce el lag y hace que los gráficos sean aún más fluidos durante los juegos y las acciones cotidianas, creando de este modo la pantalla más fluida y estable del mercado. El REDMAGIC 6 también cuenta con una de las tasas de muestreo táctil más altas del sector, con una tasa de muestreo táctil simple hasta 500 Hz y una tasa de muestreo táctil de varios dedos de hasta 360 Hz. Esto significa que el tiempo de respuesta es de tan solo 8ms, lo que hace que la pantalla sea extremadamente sensible, permitiendo a los jugadores jugar más rápido y con mayor precisión.

La pantalla de REDMAGIC 6 es perfecta para todo tipo de entretenimiento. La pantalla FHD+ AMOLED de 6,8" también tiene una relación de pantalla de 20:9, una resolución de 2400*1080 y una relación pantalla-cuerpo del 91,28%. El rendimiento del color es excelente con la impresionante profundidad de color de 10bit y DCI-P3 completo. El brillo máximo es de 630 nits y la relación de contraste llega a 1000000:1. Todos los detalles son vívidos y nítidos incluso a la luz del sol. Esta pantalla también está certificada por SGS para el cuidado de los ojos, el bajo emborronamiento y la alta tasa de refresco. El sensor de huellas dactilares de sexta generación también se encuentra bajo la pantalla y se desbloquea un 50% más rápido en comparación con la generación anterior, así pues, presiona, desbloquea y juega rápidamente sin problemas.

El sistema de refrigeración ICE 6.0 garantiza el máximo rendimiento

El REDMAGIC 6 incorpora el nuevo sistema de refrigeración multidimensional ICE 6.0 con un turboventilador integrado. El turboventilador centrífugo de alta velocidad incorporado puede alcanzar la asombrosa cifra de 20.000 rpm y el diseño del conducto de aire en forma de cañón aumenta el coeficiente de transferencia de calor del aire en un 500%. También hay una gran lámina de cobre que cubre la batería, mientras que una cámara de vapor (la más fina del mundo, con 0,33 mm) se sitúa detrás de la placa base, conectada mediante pasta térmica. Incluso los juegos más exigentes desde el punto de vista gráfico se ejecutan con suavidad y sin producir excesivo calor en el REDMAGIC 6.

Especificaciones Top para los juegos más exigentes.

El REDMAGIC 6 está potenciado por el Qualcomm® Snapdragon™ 888. La parte de la CPU utiliza la última arquitectura Kryo 685 y añade un nuevo núcleo Cortex-X1 supergrande que puede alcanzar una velocidad de reloj de hasta 2,84GHz, aumentando el rendimiento de la CPU en un 25%. La arquitectura de la GPU utiliza una nueva Adreno 660, que mejora el rendimiento del renderizado de gráficos en un 35%, lo que permite a los jugadores ejecutar escenas complejas de juegos exigentes de forma fluida y sin problemas. El REDMAGIC 6 está equipado con memoria RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1.

En cuanto a la red, la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon™ 888 integra una solución 5G completa, desde el módem 5G de tercera generación de Qualcomm hasta el módem 5G de antena-Snapdragon X60 y el sistema de radiofrecuencia. Las ventajas son múltiples; una menor latencia, alcanzar una velocidad de descarga de hasta 7,5Gbps y una velocidad de subida de 3Gbps. El REDMAGIC 6 también es compatible con Wi-Fi 6E que tiene una velocidad inalámbrica máxima de 3,6Gbps, que es 1200Mbps más rápida y con menor latencia comparado con el Wi-Fi 6.

REDMAGIC OS 4.0, optimización inteligente del software para una experiencia fluida

El REDMAGIC 6 adopta un sistema de software profundamente personalizado basado en Android 11, y ha llevado a cabo más de 100 adaptaciones y optimizaciones pensadas para jugar para crear el REDMAGIC OS 4.0.

REDMAGIC OS 4.0 también mejora la función Touch Choreographer que puede hacer que la velocidad de fotogramas sea hasta un 50% más estable. La tasa de refresco de la pantalla se optimiza dinámicamente en tiempo real, bajándola o subiéndola según sea necesario. De este modo, siempre obtendrás la experiencia más fluida sin preocuparte por las roturas de pantalla o la duración de la batería. Gracias a las optimizaciones y actualizaciones de rendimiento de REDMAGIC OS 4.0, se ha maximizado el rendimiento de los juegos y la experiencia de usuario de los teléfonos REDMAGIC.

Otras características clave de REDMAGIC 6

Gatillos táctiles profesionales de 400Hz.

Botón de Juego y espacio de juego 3.01.

Batería de 5050mAh que soporta carga rápida de 66W (cargador de 30W incluido en la caja).

Configuración de triple cámara con fotografía Neovision AI.

Mejor experiencia de audio con 3 micrófonos para juegos, doble megafonía inteligente, DTS Ultra X. Y una toma de auriculares Jack de 3,5 mm.

Nuevo diseño estético gaming con tiras de luz RGB. REDMAGIC Watch

REDMAGIC también ha lanzado un nuevo wearable en Vodafone, el REDMAGIC Watch. Está disponible en dos acabados negro y plateado y utiliza una pantalla AMOLED redonda de alta definición de 1,39 pulgadas, protegida por Gorilla Glass y una carcasa de aleación resistente a la corrosión, el cuerpo pesa sólo 30g, y cuenta con la función de impermeabilidad 5ATM. En términos de funcionalidad, el REDMAGIC Watch también es compatible con 16 modos de deportes, como correr, ciclismo, baloncesto, montañismo, natación etc. Tiene incorporado el posicionamiento GPS, la monitorización del ritmo cardíaco y del oxígeno en sangre, y la monitorización del sueño.

El REDMAGIC Watch también es pionero en un modo de fútbol totalmente nuevo, que no sólo se limita a registrar la distancia recorrida por el usuario, el gráfico de trayectoria, los cambios en la frecuencia cardíaca, el ritmo y otros indicadores en el campo, sino que también genera automáticamente un mapa de distribución del calor para averiguar la zona donde el usuario pasa más tiempo jugando. Al mismo tiempo, gracias al avanzado procesador de doble arquitectura y al algoritmo de IA incorporado, el REDMAGIC Watch también puede alcanzar un rendimiento de batería de 15 días de duración, lo que realmente libera a los usuarios del "miedo a la duración de la batería" de otros productos smartwatch tradicionales.

Precio y Disponibilidad

Nubia REDMAGIC 6 5G Negro (12GB+256GB) ya está disponible en los canales online de Vodafone y pronto en los offline a partir de 19.25€/mes. La edición especial Nubia REDMAGIC 6 de Vodafone también viene con el set exclusivo, que incluye los auriculares TWS REDMAGIC Cyberpods, un mando Gaming y la funda protectora. El reloj REDMAGIC Watch tiene un precio de 2,75€/mes durante 36 meses.

Sobre nubia Technology Co. Ltd

Fundada en octubre de 2012, nubia tiene como objetivo ofrecer smartphones innovadores y de alta gama a los usuarios que desean una nueva y única experiencia móvil. Alienta a las personas alrededor del mundo bajo su lema "Be Yourself" (Se tú mismo), nubia es conocida por sus teléfonos móviles inteligentes de características innovadoras como el nubia Z20 con su pantalla dual o el nubia Alpha, un teléfono inteligente innovador y portátil lanzado en el Mobile World Congress de Barcelona en 2019.

Sobre REDMAGIC

Lanzado en octubre de 2017, REDMAGIC tiene como objetivo diseñar experiencias de juego inigualables, permitiendo a los jóvenes jugar sin límites. La marca busca aprovechar su pasión y habilidades en el diseño de smartphones y combinarlas con la determinación del jugador para lograr un desempeño de alto rendimiento. Los resultados finales son dispositivos que logran un equilibrio perfecto entre un elegante y sofisticado hardware y un software completamente optimizado. Los móviles inteligentes para juegos REDMAGIC son potentes, duraderos y cómodos al tacto.

Sobre el Grupo Vodafone

El Grupo Vodafone es una de las compañías de telecomunicaciones y de servicios de tecnología más grandes del mundo y proporciona servicios de conectividad, convergencia y de Internet de las Cosas, así como servicios de pago móvil y de transformación digital en mercados emergentes. Vodafone proporciona servicios móviles en 25 países -y tiene acuerdos con otros 41 países- y servicios de banda ancha fija en 19 países.

Al 31 de marzo de 2019, Vodafone cuenta con más de 650 millones de clientes de telefonía móvil,19 millones de clientes de banda ancha fija y 14 millones de clientes de TV, incluyendo los clientes de operadores asociados. Los 11,4 millones de clientes de telefonía móvil y los 3,2 millones de banda ancha fija y 1,3 millones de clientes de TV de Vodafone en España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus clientes –individuos, negocios y comunidades- a estar mejor conectados.

Más información en www.vodafone.es

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.