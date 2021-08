​La golfista malagueña Ana Peláez se pasa al profesionalismo Está llamada a ser una de las grandes de este deporte Francisco Acedo

@Acedotor

jueves, 5 de agosto de 2021, 09:57 h (CET) La malagueña Ana Peláez ha sido la reina española del golf amateur. Ahora se pasa al profesionalismo y ha elegido el Aramco Series Sotogrande, en La Reserva Club, como escenario del torneo. Su reto es ser la número una del ranking. Como ella misma dice: "Ahora soy la 501ª pero con esa meta doy el salto. He estado preparando junto a mi equipo todos los pasos y ahora era el mmomento preciso".

Con los medios españoles presentes en el torneo (entre ellos DIARIO SIGLO XXI, AL SOL DE LA COSTA y LA HORA DEL DEPORTE M95 TV) habla de su padre, Germán, clave en esta aventura: "Fue su amor por el golf lo que hizo que me enamorara de este juego tal solo cuando era una niña. Rechacé su propuesta de apuntarme a clubs donde se jugaban con estos juguetes de plástico para poder participar con los palos de golf de verdad cuando tan solo tenía seis años. Esta pasión fue descubierta por mi entrenador Sergio de Céspedes, quien ha estado trabajando conmigo desde que tenía 17 años, ayudándome a conseguir una carrera amateur bastante exitosa".



Completó una beca en Carolina del Sur, creada por la WGCA All-American (Women´s Golf Coaches Association). Ha jugado el US Women´s Open, el Augusta National Women´s Amateur y la Copa Arnold Palmer este año, siendo que ha conseguido puestos en el segundo lugar o entre las diez primeras.

A nivel personal destacó a Lizette Salas y Georgia Hall como ejemplos a seguir. Y habló del golf femenino español: "Está actualmente en muy buenas condiciones, creo que la Federación ha hecho un buen trabajo en ayudar a jugadores amateurs y profesionales. Pronto tendremos a muchas mujeres españolas ganando campeonatos en el futuro, como John Rahm y Sergio Garcia han conseguido en el golf masculino". Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.