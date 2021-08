​Cómo saber si eres idiota

Expondré en este artículo unas sencillas fórmulas, interrogantes que fácilmente nos podemos hacer y contestar, para descubrir si somos normales o somos como la mayoría, idiotas.



¿Qué me acredita para preparar este test y qué fiabilidad tiene éste? Quien escribe casualmente lleva viviendo en un planeta llamado Tierra lleniiiitooo de ese perfil de humanos, los idiotas. Los he conocido de pequeño, en la adolescencia. Cuando tenía la veintena, la treintena, y hasta la actualidad es el perfil con el que más me he encontrado, el idiota, el idiota profundo con cuello torcido y con cuño en el talón, de idiota.

Comencemos. Por favor, no te ofendas con este artículo. Tú que lees seguro escapas a ser idiota. Mantengo que una minoría de humanos no son idiotas. Agrupar esa minoría es el fin de este test. Si sales victorioso en el no ser idiota, nos juntaremos en un corro de la patata y cuando dejemos de dar vueltas decidiremos qué hacemos contra los millones de... que atestan este mundo.



TEST PARA SABER SI SOY IDIOTA

Si de las diez preguntas, al menos siete resultan ser respondidas favorablemente, sí, eres idiota.

1. ¿Defiendes tu país y, aunque reconozcas que en muchas cosas es peor que otros, piensas que, como has nacido en él, debes respetarlo y lo amas, sin saber por qué pero lo amas mucho?

2. ¿Sientes afecto e incluso veneración por una imagen santa, tipo virgen católica, imagen de cualquier credo o religión, figurita de madera, yeso, le rezas e incluso lloras de amor en ocasiones al verla?

3. ¿Celebras aquello que en el lugar que naciste, o aquel donde habitas aunque no naciste en él, porque si lo celebran los demás tú también lo haces y no te interrogas sobre si eso es absurdo o no?

4. ¿Seguirás comiendo animales aunque sepas que viven y mueren horriblemente, aunque esté comprobado que el veganismo es sano y ético y necesario contra la crisis climática, pero tú seguirás comiendo animales porque te están buenos, y por tus santos cojones o coño?

5. Puede ser que no profeses ningún credo. Pero ¿eres de los que piensan que aunque no crees en una imagen concreta sí crees en un dios, porque alguien tiene que haber creado todo lo que se ve y existe? O sea, eres de quienes dicen: Yo creo en Dios, pero no voy a misa.

6. Sigues las modas porque te integran en la actualidad y con la gente, porque piensas que no hacerlo te apartaría y te haría sentir un bicho raro. O acaso sigues las modas porque de verdad te gusta todo lo que se lleva y jamás te interrogaste del porqué todo lo que se lleva en cada época rotundamente acaba gustándote, y eso es raro pero te gusta, realmente te gusta, todo lo que esté de moda y ya está y no hay nada más que decir, porque es así y así ocurre?

7. ¿Crees en el horóscopo? ¿Has ido a que te echen las cartas? ¿Crees en el reiki? ¿Crees en la reencarnación? ¿Crees sin duda en que tras la muerte física existe otro mundo donde uno despierta al morir? (Cada una de estas preguntas, dentro de la número 7, suman 0,25 cada una. Si la respuesta a todas es sí, esta pregunta 7 anótala como respuesta positiva).

8. ¿Eres de los que dicen que no tienes enemigos, de los que prefieres llevarte bien con la gente y esquivas el conflicto porque crees que las cosas ya se solucionarán solas?

9. ¿Has votado alguna vez o todas las veces a un partido político en los últimos cinco años? ¿Has votado todos los años en tu vida de adulto? (la pregunta segunda de este punto 9, de resultar un "sí", vale por dos respuestas positivas).

10. ¿Eres de los que dicen que no hay que odiar y que hay que perdonar todo, porque de no hacerlo enfermamos? Crees en el karma. Te gustan las frases, entonces, de Coelho.

Las siguientes preguntas valen como ayuda por si deseabas ser idiota y no has reunido las siete preguntas con respuesta positiva en las anteriores diez preguntas. Las preguntas que siguen valen para sumar el monto que tuvieras, y a ver si llegas al nivel y lo consigues.

11. (adicional, complementaria). ¿Estás escribiendo un libro con el que llevas toda tu vida, acaso ya lo has terminado, pero nunca se lo enseñas a nadie por algún misterioso secreto, camuflado de humildad, un libro que te llena de alegría y que acaso jamás verá la luz, pero alumbra los años de tu vida?

12. (adicional, complementaria, podría valer por dos puntos). Eres seguidor de algún equipo, pongamos. Pero ¿si pierde tu equipo, has llegado a llorar?

13. ¿Has abrazado árboles alguna vez?

14. ¿Estás de acuerdo con la frase que mucha gente ha dicho y publicado en redes: "Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé a muerte que lo digas"?

15. ¿En Navidad dices tú primero "feliz navidad" o eres el que contestas "feliz navidad" a un feliz navidad ya lanzado por alguien hacia ti? (Si eres el primero que emite el feliz navidad hacia el otro, la pregunta vale 0,50)

16. Puede que no te gusten los ejércitos ni las guerras, de hecho te resultan intolerables. Pero ¿piensas que tu país ha de tener un buen ejército y gastar el dinero que sea en armamento, porque si nos atacan, necesitamos defensa? (Esta pregunta, vale 0,75)

17. Si comes las doce uvas en Navidad, súmalo como un punto. Si son de las que no llevan hueso y van en un botecito, un punto y medio.

NOTA FINAL: Este test no pretende ser científico, de hecho, no lo es. Sólo intenta acercar a los pares con sus pares. Porque muchas veces, sobre todo por parte de los idiotas, se introducen en el mundo de los no idiotas, son invasores frecuentes. Si descubren su naturaleza verdadera, podría dárseles un carnet para configurar en guetos a los idiotas y a los que no lo son, por el bien de la población. Además se podrían ofertar ayudas desde el estado no a los idiotas, sino a los que no lo son, en forma de drogas u otras sustancias adormecedoras, para soportar este mundo, que parece un mal sueño, vamos, esto no lo aguanta ni dios! Enhorabuena a los premiados, de ambas partes.