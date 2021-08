Terapia individual y mindfulness de calidad con Mabel Laguna Emprendedores de Hoy

martes, 3 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

La terapia individual y el mindfulness resultan piezas fundamentales a la hora de abordar situaciones de sufrimiento, ansiedad, trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal.

Partiendo de la necesidad de ayudar a los demás y tras el descubrimiento de las ventajas de la meditación y mindfulness, Mabel Laguna, psicóloga de Málaga, se convirtió en instructora de este método psicológico tan eficiente. Además, también es terapeuta transpersonal y especialista en eneagrama.

Mejorar la calidad de vida a través de la terapia y el mindfulness Mabel Laguna afirma que desde muy joven la ansiedad ha formado parte de su vida y que como psicóloga ha puesto en práctica muchas herramientas aprendidas en su formación profesional, pero el verdadero cambio lo notó desde la incorporación de la meditación, especialmente el mindfulness. Esta psicóloga de Málaga asegura que en su lucha contra la ansiedad existe un antes y un después marcado por el momento en el que aprendió que no debía intentar hacer desaparecer la ansiedad, sino aprender a relacionarse con ella.

Por esta razón, ha querido aplicarlo en las terapias individuales con sus pacientes ayudándoles a mejorar trastornos como la ansiedad y la depresión. A través de la terapia y el mindfulness, la psicóloga orienta a sus pacientes a tomar mejores decisiones y aprender a vivir con más consciencia y conexión con su interior. La especialista asegura que esto está ayudando a muchas personas en su desarrollo personal, emocional y profesional.

Autoconocimiento, comprensión y gestión de pensamientos Entre los servicios de terapia y mindfulness ofrecidos por la psicóloga de Málaga, se encuentra la terapia individual que está dirigida a personas que se encuentren en un momento de bloqueo, crisis o sufrimiento y deseen comprender la situación que están viviendo, así como las decisiones que puedan tomar para avanzar.

Además, Mabel Laguna imparte un curso intensivo de mindfulness con una duración de ocho semanas y sesiones semanales de dos horas. Los alumnos, a través de la incorporación de esta práctica, obtienen un mayor conocimiento personal, mejoran la comprensión y la gestión de sus pensamientos, emociones y acciones. “Sin lugar a dudas, ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, por el bienestar personal que me ha reportado y un mayor equilibrio mental y emocional”, afirma Pepa Delgado Fernández, alumna de Mabel.

Las sesiones con la psicóloga Mabel Laguna pueden ser presenciales en Málaga u online desde cualquier parte del mundo.

En la página web de MabelLagunatambién se encuentran sesiones de terapia grupales semanales de mindfulness, presencialesu online y con una duración de una hora por sesión.

Para aquellas personas que estén pasando por un mal momento, la mejor opción es Mabel Laguna.

