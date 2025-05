´No son los colores que esperaba´; Un viaje íntimo a las emociones más invisibles.

María Pilar Román irrumpe en el panorama literario con una ópera prima que transforma la fragilidad emocional en pura literatura.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo que a menudo desprecia la vulnerabilidad y corre hacia lo inmediato, María Pilar Román nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro y a explorar el laberinto emocional que todos llevamos dentro. Con "No son los colores que esperaba", publicada por Editorial Círculo Rojo, la autora nos entrega una historia tan cotidiana como universal, donde los afectos, los silencios y las pérdidas tejen una narrativa cargada de verdad.

Román, doctora y escritora con una sólida trayectoria académica, da un paso adelante en su carrera al abandonar —momentáneamente— el lenguaje técnico para abrazar el de la ficción emocional. “Escribir ha sido una constante en mi vida, aunque solo en los últimos años he decidido darle un espacio prioritario”, confiesa la autora, quien durante años fue recopilando textos que hablaban de sentimientos silenciados, vínculos complejos y decisiones postergadas.

La novela, con una prosa cuidada y una mirada aguda sobre las relaciones humanas, sigue los pasos de Carmen, una mujer que se enfrenta al derrumbe de su vida con una honestidad demoledora. A través de ella, y de una galería de personajes tan complejos como reales, la autora nos plantea una pregunta crucial: ¿cuánto de lo que sentimos estamos realmente dispuestos a mirar?

Desde la infidelidad emocional hasta las heridas heredadas, pasando por el duelo, el peso de las expectativas y el amor que no siempre salva, Román construye un relato coral donde cada personaje —como Ingrid, Ismael, Laura o Arnau— nos recuerda que vivir es, en gran parte, aprender a perdonar lo imperdonable, incluso a uno mismo.

La sensibilidad con la que se abordan los vínculos convierte esta novela en una lectura introspectiva, casi terapéutica. “No es una historia con respuestas absolutas”, afirma Román, “sino una invitación a observar los matices de la vida”. Y eso se nota. El lector no solo se siente interpelado, sino también acompañado. De ahí que las opiniones sobre la obra no hayan tardado en destacar su impacto emocional y la profundidad de su mirada.

"No son los colores que esperaba" es también un homenaje a quienes, pese a las heridas, deciden seguir adelante. A quienes sienten demasiado y a quienes no saben cómo expresar lo que sienten. Es una novela para leer con el alma abierta, ideal para aquellos que buscan respuestas en la literatura, o simplemente consuelo.

Disponible desde febrero de 2025, esta primera edición impresa por Editorial Círculo Rojo ya ha comenzado a circular entre lectores ávidos de historias con peso. En palabras de la autora: “Hay personajes que sobreviven como si pasaran por la vida sin pisar firme, otros luchan con todas sus fuerzas por dejar huella. Todos, en el fondo, buscan lo mismo: comprender y ser comprendidos”.

AUTORA

María Pilar Román Sanchis es filóloga y doctora en Didácticas Específicas de Lengua y Literatura. Ha ejercido como profesora asociada en la Universitat de València y, actualmente, imparte clases de Lengua y Literatura Castellana en un centro de secundaria en Gandia. Su trayectoria académica incluye la publicación de artículos de divulgación y científicos, así como libros especializados en gramática y didáctica. Además, ha participado en congresos y conferencias sobre la enseñanza de la lengua.

Apasionada por la lectura y la escritura, María Pilar gestiona la cuenta de Instagram @lengua_insta, un espacio en el que comparte su amor por las palabras, enseñando a escribir correctamente y recomendando lecturas enriquecedoras.

Con No son los colores que esperaba, da el salto a la narrativa de ficción. En esta obra, su pasión por el lenguaje se convierte en un viaje literario que explora la complejidad de las emociones humanas. A través de sus relatos, invita a la reflexión y al descubrimiento, poniendo voz a las experiencias y sentimientos que nos definen.