​Casi el 5% del gasto total de las familias españolas se destina a pagar los suministros del hogar El peso de estos conceptos en la factura de los hogares ha ascendido ligeramente en el último año. Casi el 60% de lo que pagamos se va a la factura de la luz Redacción

miércoles, 4 de agosto de 2021, 11:12 h (CET) Las familias españolas destinan una media de 1.345€ al año al pago de los principales suministros de sus hogares (agua, luz y gas) según un estudio realizado por la Consultora AIS Group, especialista en el cálculo de indicadores y co-creadora de ODS Maps. Esta cifra representa cerca del 5% del total del gasto medio anual de las familias que, según la última Encuesta de Presupuestos Familiares 2020 se cifra en 26.995€.

El peso de los suministros en la factura de los hogares ha ascendido ligeramente en el último año, pasando de algo menos del 4,5% al casi 5% del total del gasto familiar. Para Agustí Amorós, director de desarrollo de negocio de AIS Group, “una posible explicación para este incremento es que el volumen global de gastos por hogar se ha reducido en un 10% en el último año, por lo que el peso de los suministros, un bien esencial para el bienestar de las personas, es ahora algo mayor”.

El gasto medio de las familias en los suministros es uno de los indicadores incluidos en ODS Maps. “Se le da mucha relevancia tanto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como en la Agenda Urbana a la hora de lograr la sostenibilidad y combatir la pobreza energética. Por ello, consideramos que es un indicador muy interesante para incorporar a las variables con las que medimos el grado de avance de municipios y regiones hacia las metas marcadas por la ONU y el Gobierno de España”, explica Amorós.

Situación por regiones

Según el estudio, algunas provincias de Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León, son las que en los últimos años han superado de manera más pronunciada la media nacional de gasto familiar en suministros. Así, según los últimos datos disponibles, relativos a 2019, los territorios donde el peso de esta partida era mayor a nivel porcentual eran Ciudad Real (6,1%), Toledo (5,88%), Cuenca (5,78%), Teruel (5,71%) y Albacete (5,69%).

Por otra parte, las familias que pagaron más por estos suministros fueron las de Huesca, que desembolsaron una media de 1.654€. Tras ellas, las de Teruel (1.647€), Ciudad Real (1.617€), Navarra (1.615€) y Madrid (1.614€). En el lado opuesto de la tabla, están las familias canarias, con un gasto medio en agua, luz y gas por debajo de los 870€ anuales, lo que supone el 3,2% del total de sus gastos.

La electricidad, principal gasto

La electricidad es la que se lleva la mayor porción del presupuesto destinado a suministros del hogar de los españoles. Casi el 60% de lo que pagamos se va a la factura de la luz. Unos 800€ anuales de media. Si bien en comunidades como Andalucía, Murcia, Canarias y Baleares supera al 70%. Hablando de euros, las familias que registraron un gasto medio más elevado fueron las de Baleares (985€) y las de Murcia (960€). También por encima de los 900€ se quedaron las familias de Castellón (907€) y Ciudad Real (902€).

Las provincias canarias son de nuevo las que muestran el gasto medio en electricidad más bajo de España, 622€ en Las Palmas y 625€ en Tenerife. Justo por encima están Álava, donde el promedio de los hogares en luz fue de 668€, Palencia (669€) y Valladolid (686€).

Gas y agua

En lo que concierne al gas, si bien el gasto medio a nivel nacional supera ligeramente los 275€, familias residentes en territorios como Madrid destinaron una media de 510€. Las navarras, unos 495€ y las riojanas, cerca de 475€. Completan el grupo de los que mayor desembolso realizan en gas, las provincias vascas que están entre 395€ y 400€.

Por el contrario, son las provincias canarias y las del sur peninsular las que presentan una inversión más baja para el pago de su recibo del gas. Apenas unos 45€ en Tenerife y Las Palmas, y algo menos de 110€ en provincias andaluzas como Cádiz, Málaga y Jaén.

Respecto al agua, es en Baleares donde la media de gasto es más elevada, casi 270€. A cierta distancia está Madrid, rondando los 250€, Murcia (235€) y Barcelona (215€). De hecho, las provincias del levante y los archipiélagos son en general las que presentan un gasto superior a la media española, que se sitúa ligeramente por encima de los 180€.

En este caso, el presupuesto más bajo lo registran las familias de provincias aragonesas, gallegas y castellanoleonesas. Por ejemplo, los hogares de Lugo, Zaragoza, Soria, Ávila y Ourense, gastan en agua corriente de media menos de 100€ al año. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

