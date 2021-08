Las cinco soft skills más valoradas en los perfiles tech según Creditas Comunicae

martes, 3 de agosto de 2021, 13:51 h (CET) Desarrollar no es traducir automáticamente requisitos a código, va mucho más allá y precisa de determinadas hard y soft skills que, a veces, se pasan por alto. Creditas comparte las cinco soft skills que más valoran a la hora de incorporar a nuevos profesionales a sus equipos A pesar de los estereotipos, un/a desarrollador/a no es un autómata que traduzca unos requisitos a código con la ayuda de mucho café. Este/a profesional trabaja de la mano de un equipo más o menos grande que cuenta con profesionales de otros departamentos y con distintos roles.

Independientemente de los hard skills que se necesitan para la profesión y más allá de aquellos con los que cada persona cuenta, todo/a desarrollador/a necesitará cultivar diferentes soft skills que le permitan desarrollar y compartir sus tareas con éxito. Creditas, la plataforma líder en América Latina de soluciones de consumo y préstamos 100% online que da trabajo a 51 personas en España y pretende duplicar su plantilla en el país para finales de año, comparte cinco habilidades que valoran muy positivamente en los perfiles que se presentan a los procesos de selección de la compañía, con sede y centro tecnológico en Valencia.

Trabajar en equipo

Rara vez el software es implementado por una persona orquesta. Aunque puede haber casos (sobre todo en empresas muy pequeñas) en los que una misma persona se encarga de todo el flujo de desarrollo desde su concepción hasta la puesta en marcha, lo más habitual es que un producto o solución sea desarrollado por un equipo de varios desarrolladores y perfiles multidisciplinares.

El/la desarrollador/a ha de aprender a trabajar en equipo, a comunicarse, a comprender que sus compañeros de trabajo están ahí para ayudarle cuando tiene problemas, al igual que debe estar él/ella para prestar su ayuda cuando los problemas los tenga otro. Es importante entender y asumir que tanto los éxitos como los fracasos pertenecen al equipo y no al individuo.

Tener empatía

Para trabajar en equipo es esencial la empatía. Un equipo no está compuesto por máquinas, sino por seres humanos imperfectos que tienen días mejores y peores. “Las empresas cuentan con personas muy distintas entre sí, cada una con sus manías y puntos de vista diferentes, todos ellos totalmente respetables. Por eso es muy importante crear un ambiente de trabajo sano y empático en el que sepamos ponernos en la piel de otras personas”, explica Jaime López Carratalá, Engineering Lead de Creditas. “Nadie quiere tener en su equipo a alguien que solamente piense en sí mismo, hay que evitar a toda costa la figura del brilliant jerk”, añade.

Además, al igual que la empatía entre compañeros es importante, lo es también con los futuros clientes que vayan a usar el producto que se está desarrollando.

Saber comunicar

La comunicación en un equipo es muy importante, tanto la oral como la escrita. Cuando se trabaja conjuntamente en el software es importante estar en contacto constante con muchas personas: otros desarrolladores de distintos niveles para discutir soluciones técnicas, product managers, diseño, negocio e incluso clientes u otros stakeholders…

Es clave ser capaz de adaptar las habilidades de comunicación en función de la audiencia, para que no haya malentendidos y todos los interlocutores estén en la misma página. Puede parecer sencillo, pero en muchos casos el/la desarrollador/a expone un problema a profesionales de negocio y emplea un lenguaje excesivamente técnico que resulta demasiado rebuscado para sus compañeros. Es aconsejable evitar esto en la medida de lo posible analizando de qué manera se va a entender mejor el mensaje.

Dar y recibir feedback

Los seres humanos son imperfectos y, por tanto, es cuestión de tiempo que cometan errores. Cuando llega ese momento es importante que el equipo se sienta en un ambiente seguro para dar feedback tanto a compañeros como a superiores. Deben asegurarse, además, de que lo hacen de una manera asertiva y con propuestas de acciones para mejorar el punto débil que se está comentando.

De la misma manera que se ha de dar feedback de errores o puntos débiles a otros, se ha de estar preparado para recibirlo sin que se tome como un ataque personal.

Además, es igual de importante dar feedback positivo cuando los miembros del equipo lo merezcan. Se tiende a pensar en el feedback como un toque de atención cuando algo falla, pero las cosas buenas también deben comentarse y premiarse.

Tener ganas de aprender

Por último, pero no por ello menos importante, están las ganas de aprender. El mundo del software es un sector en el que el aprendizaje continuo es un requisito indispensable. Desarrolladores, product managers, diseñadores… todos estos profesionales van a tener siempre espacio para mejorar en muchos aspectos. Es importante aprender a identificar (por ejemplo, a través del feedback recibido) qué se necesita mejorar para establecer un plan de acción con lo que se quiera atacar y conseguir a corto plazo. Ya sea en materia de hard skills o de soft skills, lo importante es buscar siempre una mejor versión de uno mismo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Rawge, la nueva marca española de maquillaje Loro Parque da la bienvenida a una nueva cría de lémur de cola anillada Karlos Arguiñano prepara 2 recetas con quesos TGT para este verano Bit2Me lanza su propia criptomoneda logrando una cifra récord de 2,5 millones en la venta privada Urbincasa inicia con el movimiento de tierras la construcción del Residencial Seagardens en Campoamor