martes, 3 de agosto de 2021, 12:34 h (CET) En mi opinión es importante tener en cuenta que el Comité de Bioética de España ha elaborado un Informe sobre “La objeción de conciencia en relación con la prestación de ayuda a morir”, en el que se concluye que la Ley de la Eutanasia, que acaba de entrar en vigor, parece claro que contiene una regulación excesivamente restrictiva del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario.



Recuerdo que el Comité de Bioética es un organismo consultivo del Estado que fue obviado por el Gobierno en la tramitación parlamentaria de la ley, es el que afirma que existen lagunas sobre un derecho básico que afecta a la autonomía y dignidad de la profesión médica. Además, los expertos bioéticos aclaran que no se puede considerar la eutanasia como un acto médico, dado que no tiene como fin mejorar la salud del paciente sino acabar con su vida.

Noticias relacionadas Un paseo por la sierra de Guara Venancio Rodríguez Sanz La objeción de conciencia Jesús Domingo Martínez, Gerona Dios existe, ¿una nueva Iglesia? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Los derechos de Dios Josefa Romo, Valladolid Mucho de fuegos artificiales Jesús D Mez Madrid, Gerona