​Tienda del Aire cumple su primer aniversario: así es una de las e-commerce mejor valoradas

Conseguir una correcta climatización en nuestro hogar o comercio es una necesidad, pero no todos los instaladores son capaces de proporcionar este servicio en condiciones. La Tienda del Aire ha conseguido en poco más de un año proporcionar una satisfacción máxima a quienes han decidido confiar en ellos. Porque la calidad no está reñida con un precio ajustado. Buena prueba de ello es que esta tienda ofrece una gran variedad de servicios en climatización, destinados tanto a particulares como a negocios que deseen solucionar sus necesidades. ¿Por qué no tener lo mejor si lo tienes al alcance de tu mano? Te contamos el por qué.

Las razones de por qué nos eligen No todos los instaladores dedicados a la climatización son capaces de ofrecer lo que nosotros proporcionamos a quien nos requiere. Somos profesionales debidamente informados y que sabemos hacer bien nuestro trabajo, entendemos rápidamente cuáles son las necesidades de nuestros clientes para poder ofrecerles la solución que andan buscando.

Nuestro modelo de negocio se basa en la profesionalidad, pensamos que no hay otro camino que ofrecer un servicio que sea totalmente resolutivo y que se gaste a lo que el cliente necesita, ya que sabemos que no hay dos iguales. Por ejemplo, en pedidos superiores a 200 € no cobramos gastos de envío. Esto es siempre una buena ayuda para momentos en los que se ajusta hasta el último céntimo, y un punto que nos diferencia de los demás.



Conscientes de la preocupación que tiene la sociedad actual sobre la calidad del aire, estamos ofreciendo lo último en tecnología capaz de purificar el aire. De la misma manera, la variedad de nuestro clima requiere de una solución ajustada que sabemos proporcionar. Tener tu domicilio o tu negocio a la temperatura adecuada supone siempre un esfuerzo, sin embargo, nos encargamos de que no tengas que preocuparte por nada. Sabemos qué es lo que necesitas y te lo proporcionamos.

Otra de nuestras premisas no es solamente que quien nos solicita reciba siempre la mayor satisfacción, sino que también sienta que se encuentra asesorado en todo momento. Elegir un sistema de climatización puede suponer muchos quebraderos de cabeza y no cabe duda de que es una inversión mal realizada desde un principio. Al contar con nuestra ayuda desde el primer momento, estamos eliminando automáticamente la posibilidad de haber elegido mal. Conviene tener en cuenta que, tanto en calderas como en un sistema de climatización, estamos hablando de una vida útil de unos 15 o 20 años.

Esta razón es la que nos hace sacar pecho y recibir tantas valoraciones positivas por parte de quienes han confiado en nosotros. Además, es el estímulo necesario para seguir ofreciendo un estándar de calidad alto. Sabemos que solamente hay una manera de hacer las cosas dentro de nuestros planteamientos, no es otra que hacerlas bien. No hay otro secreto, y esta senda que nos hemos marcado es la que nos hace ocupar las mejores posiciones en cuanto a comercios de este sector mejor valorados.

Una de las mejores recompensas para nuestros clientes es la de tener a su disposición las mejores marcas en cuanto a climatización, calderas o termos, pero con la ventaja de que vendemos tanto al usuario final como al instalador, es decir, el mismo precio para ambos, el más bajo posible. En estos momentos tan delicados económicamente, de que este factor es uno de peso para terminar de decidirse por nosotros.

Nuestra página web ofrece además un jugoso blog en el cual publicamos de manera periódica artículos divulgativos sobre climatización. En ellos, cualquier persona puede obtener una información muy interesante y útil a la hora de, por ejemplo, realizar el mantenimiento de un aire acondicionado, o conocer más información sobre uno de los sistemas de climatización más interesantes y que está llamado a ser un antes y un después en este campo, hablamos de la aerotermia.

De la misma manera, solicitar un presupuesto es bastante sencillo. Bastará con que nos expliques tus necesidades y nos pondremos en contacto contigo para informarte de cuáles son las mejores opciones que necesitas en tu negocio o en tu hogar. Podemos asegurarte que te daremos la solución más ajustada a tus necesidades, haciendo que no pagues de más por un servicio de calidad.

El mundo de la climatización es bastante complejo para cualquiera, por lo que no merece la pena arriesgarse y realizar una inversión que no vamos a poder aprovechar del todo o que no se ajusta a lo que necesitamos. Cuenta con nuestra experiencia, nuestra profesionalidad y buen hacer para que seas uno de esos clientes satisfechos que nos recomiendan. A fin de cuentas, ellos son nuestro principal valor. A la hora de encontrar buenas soluciones en climatización, sabremos darte todo lo que andas buscando y que no debas preocuparte por nada.