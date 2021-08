¿Qué ofrecen los nuevos locales exclusivos Kachopo King en Marbella? Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de agosto de 2021, 14:03 h (CET)

Cuando los turistas viajan para conocer un lugar nuevo y toda su cultura, es fundamental probar su gastronomía. Para ello, Kachopo King ofrece el plato más conocido de Asturias con un sabor totalmente único. Ahora los viajeros pueden acudir a los nuevos locales exclusivos de Kachopo King en Marbella para degustar el mejor cachopo del mercado español.

Una receta única Cualquiera que haya visitado Asturias sabe que el plato que identifica a su nacionalidad es el cachopo. Este plato se elabora a partir de dos filetes de ternera grandes, colocando jamón serrano y queso amarillo entre ellos. Una vez montados a modo de sándwich, se empanan y se fríen para que ofrezcan una explosión de sabor de carnes que, junto al queso, se convierten en una verdadera delicia.

El cachopo es una comida típica que no suele comprarse vía online a la hora de consumirlo. Generalmente, para degustar esta comida, los comensales acuden a un restaurante u hostal para pedirlo directamente y que se le lleven a la mesa recién preparado. Para ello, Kachopo King se adapta a las nuevas tecnologías y ofrece los mejores cachopos para su distribución en todos los locales que deseen contratarlos.

Actualmente, cuentan con venta en La Proa de Bart y Los Currantes, quienes ahora juegan un papel como nuevos locales exclusivos para ofrecer la exquisitez asturiana en Marbella. Esta oportunidad está disponible para cualquier local que desee apostar por este servicio.

Una oportunidad de negocio A la hora de distribuir cachopo al resto de restaurantes, Kachopo King no solo se encarga de llevarles el producto. Los profesionales de la compañía les ofrecen una asesoría completa de cómo promocionar el mismo. En ese sentido, aportan sus estrategias de marketing para ayudar a conseguir nuevos clientes en los negocios que deciden vender el cachopo.

Además, la empresa también ha diseñado un sistema de pedidos automatizados que evita los errores en los pedidos al por mayor y permiten que los restaurantes y hostales agreguen su servicio de delivery a su carta.

Por último, permiten a quienes estén interesados en contratarlos que prueben el producto antes de firmar el acuerdo de exclusividad, para así garantizar su satisfacción. Asimismo, no exigen una comisión mensual, sino que todos los beneficios irán acorde al éxito de venta de cada distribuidor.

Los cachopos elaborados por Kachopo King provienen directamente de Asturias, elaborados con los ingredientes de mayor calidad y manteniendo así la esencia totalmente tradicional del plato. Aun así, le agregan su toque especial que le aporta el sabor único por el cual es reconocida la marca.

