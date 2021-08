El ecosistema de conocimiento digital crea esta iniciativa dando un paso más en su compromiso por formar a la generación del futuro. Para ello, ofrecen facilidades como financiación al 0% de interés o medidas de flexibilidad adaptadas a la situación de cada persona primando la inclusión, la igualdad y la diversidad El ecosistema de conocimiento digital The Valley ha lanzado su propio “Next Generation Plan”, una iniciativa con impacto social que se enmarca en el compromiso del ecosistema de conocimiento digital con el fomento de la diversidad, la igualdad y la inclusión. Así, el proyecto incluye un programa de becas sociales con hasta 100% de financiación y una inversión superior al medio millón de euros para ayudar a combatir las necesidades laborales que existen actualmente, donde la formación continua cobra aún más protagonismo e importancia. Además de facilidades económicas para financiar la formación o un Flex Plan con una serie de medidas que se adaptan a la situación profesional, económica y laboral de cada alumno.

Y es que la pandemia ha afectado de forma importante a muchos sectores. Pérdidas en facturación, despidos o ERTEs han protagonizado la actividad de diversas empresas en este último año. Y con ello, han sido muchos los colectivos sociales que también se han visto afectados ante esta situación de inestabilidad económica y laboral. De hecho, la prioridad actualmente a nivel europeo pasa por trabajar en un plan de recuperación, en todos los sentidos, hacia un futuro más sostenible, digital y resiliente que implique una transformación de la economía y que abra nuevas oportunidades. Este es el objetivo del plan de recuperación que la Unión Europea ha puesto en marcha bajo el nombre “NextGenerationEU”.

En línea con el proyecto europeo, el programa “Next Generation Plan” de The Valley busca impulsar la formación y la innovación para que aquellos colectivos sociales más afectados, o todo el que lo desee, puedan obtener la formación necesaria para ser relevantes en el entorno digital, que hoy en día ofrece gran parte de la empleabilidad. Ahora, más que nunca, es imprescindible que los profesionales cuenten con habilidades de negocio y digital para crecer y desarrollarse en el nuevo contexto laboral. Así, la misión de The Valley es eliminar las barreras que dificultan el acceso a la formación y fomentar la empleabilidad a través de 3 palancas:

- Becas sociales: paro juvenil, igualdad de condiciones en la empresa, la rotación y contratación del público senior o la escasez de perfiles técnicos y con conocimientos y capacidades digitales, son las principales necesidades laborales que existen en la sociedad postpandemia. Por ello, The Valley apuesta, a través de diversos programas de becas con hasta un 100% de financiación, por eliminar las barreras que impiden o dificultan el acceso a la formación, sobre todo de aquellos colectivos sociales más vulnerables, con el objetivo de lograr la igualdad, la diversidad y la inclusión.

- Next Generation Digital Employees para fomentar la empleabilidad de mayores de 35 años que buscan reinventarse para encontrar su sitio en la nueva economía digital.

- Next Generation Women Leaders con el objetivo de impulsar la igualdad a nivel directivo en la empresa y reforzar la presencia de mujeres en puestos de decisión y liderazgo para así poder romper el Techo de cristal presente en campos como el digital.

- Next Tech Generation para fomentar las profesiones tech y dar respuesta a la escasez de perfiles técnicos que tengan los conocimientos necesarios para trabajar en disciplinas como Digital Product Management o Data Science y Big Data Analytics, que hoy en día ofrecen una alta empleabilidad.

- Next Generation Equality para propiciar la inclusión y ayudar a aquellas personas que tienen alguna discapacidad, a través de la formación en temáticas digitales, para hacer más accesible su incorporación al mercado laboral.

- Next Generation Entrepreneurs por la innovación y para generar impacto en la sociedad con nuevos modelos de negocios basados en tecnologías exponenciales.

- Next Generation Silver Surfers, que persigue fomentar la empleabilidad de los mayores de 50 años y reciclar su aprendizaje en un momento en el que este colectivo se enfrenta con grandes obstáculos para encontrar un nuevo trabajo.

- Next Generation First Employee para impulsar la empleabilidad de los jóvenes a través de becas que pretenden fomentar su capacitación en hard & soft digital skills para ayudarles en sus primeros pasos en el mercado laboral.

- Financiación: más allá de las becas, The Valley ofrece a todos los interesados en formarse, la posibilidad de financiar sus estudios con planes personalizados a 24, 36 y 48 meses con el 0% de interés, con el objetivo de eliminar el principal obstáculo a la hora de acceder a la formación como es la parte económica.

- Flex Plan: que las circunstancias personales no sean un obstáculo para formarse es uno de los principales objetivos que persigue The Valley con su proyecto “Trust Us”, que también se incluye dentro de su “Next Generation Plan”. Se trata de una serie de medidas de ayuda financiera, flexibilidad y conveniencia adaptadas a la situación profesional, económica y laboral de cada alumno, teniendo en cuenta factores como pueden ser la pérdida de empleo, dificultades para conciliar o problemas de salud.

“Tras un año muy duro nos encontramos ahora en una época de recuperación en la que cada decisión de los profesionales será clave para su desarrollo en el panorama laboral post-pandemia. Desde The Valley consideramos que la formación en habilidades y competencias digitales es una puerta hacia el éxito y un valor añadido enorme para cualquier profesional, y sobre todo aquellos que pertenecen a los colectivos sociales más afectados por la inestabilidad. Es por eso que, con el objetivo de ofrecer a todas las personas la posibilidad de formarse y triunfar, hemos lanzado nuestro propio Next Generation Plan sumándonos al proyecto de la Unión Europea. Ofrecemos una gran cantidad de becas que cubren hasta un 100% de financiación sin intereses y otras medidas de ayuda para abrir las puertas a la formación y, por ende, a la empleabilidad”, así lo afirma Ana Delgado, Chief Education Officer en The Valley.