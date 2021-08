¿Cómo elegir el toldo ideal? - Por Todotoldos.space Comunicae

lunes, 2 de agosto de 2021, 11:01 h (CET) Un toldo es una cubierta de lona o cualquier otro tejido que sea muy resistente que se extienda en según que lugares para dar principalmente sombra Con la llegada del verano y del calor son muchas las personas que buscan un pequeño trozo de sombra o bien en su terraza o bien en su jardín. Además, un toldo no solo servirá para verano, si no que, en invierno puede proteger del frío y de las bajas temperaturas.

A parte de que el toldo proporcione poder estar un largo tiempo en los espacios de exterior también proporciona un cambio de temperatura en el interior, ya que este aísla la estancia del calor del exterior.

Tipos de Toldos

Toldo de capota

Estos toldos por lo general tienen una forma redondeada. Sirven para proteger espacios que no sean lo suficientemente grandes con lo cual este tipo de toldo es ideal para ventanas y puertas. Se puede destacar que su principal característica es individualizar la protección solar.

Toldo de brazos articulados

Estos toldos también son llamados telescópicos. Enfocan el tejido hacia el exterior de una forma constante y manteniéndolo en una posición de tensión. Ya que este lleva esa gran tensión, llevará el toldo unos refuerzos en los laterales y en cada uno de los rodillos.

Además, este toldo se podrá recoger cuando se quiera, simplemente se enrolla junto con los brazos extensibles y a la vez se va doblando y enrollando la tela del toldo.

Toldo de balcón

El toldo de balcón se podría decir que es una mezcla entre el toldo de capota y el toldo de brazos articulados ya que, estos toldos tienen la forma de un toldo de brazos articulados y el tamaño de un toldo de capota.

La principal función de este toldo es impedir el paso del sol en el balcón. También se puede ver mucho este tipo de toldos en la puerta de algún local o tienda para proporcionar sombra a los clientes.

Toldos a medida

Estos toldos también son llamados y conocidos como pérgolas. Como su palabra indica estos toldos están diseñados para espacios mucho más amplios como jardines o terrazas muy grandes. Estos toldos los suelen hacer a medida ya que es muy complicado poder encontrar un toldo con las características que se buscan. En este caso venden telas para toldos a medida.

Dependiendo del tipo de necesidad que se quiera cubrir, o bien, dar sombra en una ventana o bien dar sombra en un jardín muy grande se necesitará un tipo de toldo u otro. Se debe tener en cuenta que dependiendo el tipo de toldo que se quiera su precio será más o menos elevado y también será muy importante elegir un toldo con una tela y tejido duradero y resistente al agua.

