La demarcación de Ciudad Real del COACM lanza el concurso de Pintura Infantil 'Dibuja tu casa' Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 10:22 h (CET) Se propone que los niños y niñas exploren y dibujen aquel lugar de su casa más placentero e interesante, reflejando –casi inconscientemente- la arquitectura que facilita la vida de los habitantes de esa casa. El plazo de presentación de trabajos finalizará el viernes 24 de septiembre de 2021, a las 14 horas Durante mucho tiempo, se ha descuidado la arquitectura. La sociedad, apenas se ha preocupado de construir 4 paredes y un techo, como si se tratara de un mero refugio nuclear para ser usado sólo en circunstancias excepcionales. No se ha valorado suficientemente la Arquitectura, quizá porque es sólo ese aire que no se ve aunque sea esencial para respirar. De ahí que el maestro, Miguel Fisac, la definiera así: “la arquitectura es un pedazo de aire humanizado”.

En los meses de confinamiento, cuando apenas se podía mirar por la ventana, la sociedad ha notado esa opresión en el pecho y esa falta de aire, creyendo que eran síntomas de la ansiedad de pandémica, cuando en realidad tan sólo eran los síntomas de la falta de Arquitectura.

Por eso, ahora más que nunca, se hace necesario recuperar los rincones de las casas donde se puede respirar arquitectura, donde se encuentra el sosiego de espíritu que reconforta. “Y para encontrar esos pequeños rincones saturados de arquitectura, nada mejor que la mirada desprejuiciada de los niños y niñas, de los que aún sueñan en color”, señala Federico Pérez Parada, presidente de la demarcación de ciudad Real del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha.

Por eso, bajo el título “DIBUJA TU CASA”, la demarcación de Ciudad Real del COACM, propone que los niños y niñas exploren y dibujen aquel lugar de su casa más placentero e interesante, reflejando –casi inconscientemente- la arquitectura que facilita la vida de los habitantes de esa casa. Se podrá dibujar, de este modo, la luz afilada de un sol redondo y blanco sobre el limonero del patio; la intimidad de una cocina en la que refugiarse a meditar mientras se finge hornear un bizcocho; o la ventana escorada de un rincón perdido del salón por donde se filtran la luz y las vistas del sur.

El concurso establece las siguientes categorías, en función de la edad del participante y considerando los años cumplidos en el momento de la participación:

Pre-Benjamín, de 4 a 6 años

Benjamín, de 7 a 9 años

Alevín, de 10 a 12 años

Cada participante podrá presentar un máximo de 2 dibujos, que deberán atenerse al tema del concurso. La técnica elegida será libre, debiendo presentarse en tamaño DIN-A4 con un gramaje mínimo de 180 gr.

En los dibujos no podrá aparecer elemento alguno que pueda servir de base para identificar al autor, debiendo quedar garantizado el anonimato.

Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado y no doblado. En el exterior del sobre se indicará el concepto “CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO INFANTIL – DIBUJA TU CASA” y un pseudónimo identificativo del autor. Dentro se introducirá un segundo sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el mismo concepto y pseudónimo, y en cuyo interior se indicará la siguiente información: pseudónimo, nombre completo, dirección, DNI teléfono y nombre del padre/madre y correo electrónico de contacto.

Los trabajos se entregarán directamente o se remitirán a la siguiente dirección:

Demarcación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos de C-LM

C/ Carlos López Bustos, 3

Ciudad Real – 13003

El plazo de presentación de trabajos finalizará el viernes 24 de septiembre de 2021, a las 14 horas.

Los ganadores, en cada una de las categorías correspondientes, recibirán un juego de construcción relacionado con la arquitectura, un libro, y un diploma del Colegio de Arquitectos acreditativo del premio.

Asimismo, su dibujo pasará a formar parte del patrimonio del Colegio de Arquitectos, pudiendo formar parte de una futura edición con los premiados en las sucesivas ediciones del concurso.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes 08 de octubre, como cierre a los actos organizados en conmemoración de la Semana Internacional de la Arquitectura, y a la misma asistirán autoridades y representantes destacados del mundo cultural y social.

Entre todos los trabajos presentados, el jurado realizará una preselección de 10 finalistas en cada una de las categorías, entre los que se seleccionará a los premiados.

Estos dibujos seleccionados se expondrán en la Sala de Exposiciones de la Sede de la Demarcación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, a partir del momento de la entrega de premios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los cargadores portátiles más vendidos este 2021 por Cargador.pro Campaña de concienciación y formación para la accesibilidad digital ¿Por qué son tan importantes los regalos de empresa?, por DALKON Ocho pros y contras de construir o rehabilitar una vivienda para hacerla más sostenible, según Sto Renovación de la vivienda: nuevas tendencias, por JAV Construcciones y Rehabilitaciones