Quadernillos contará en otoño con una bolera de nueva generación con la apertura de Ozone Bowling

jueves, 29 de julio de 2021, 12:34 h (CET) La bolera contará con 16 pistas de Bowling profesionales, además de un área de video simuladores y máquinas deportivas y recreativas El centro comercial Quadernillos, propiedad de Temprano Capital, ampliará su oferta de ocio con la llegada en otoño de 2021 de una bolera a cargo de Ozone Bowling. La bolera se ubicará en uno de los espacios más destacados del centro, en la Plaza Impresora María Ramírez, en la planta baja. El modelo de implantación que llevará a cabo Ozone será el mismo que el de X-Madrid (Alcorcón), galardonado como el mejor nuevo centro del mundo en 2020.

Enrique Biel, director de Asset Management de Temprano Capital, califica esta nueva apertura como “una gran oportunidad para seguir consolidando el Centro Comercial Quadernillos como una alternativa de ocio de calidad”. Esta nueva incorporación se suma a la oferta de ocio ya existente en el parque con operadores como 7Fun , Pause&Play y los Multicines La Dehesa, con un área de saltos para niños al aire libre y con la FanZone, el mayor sports bar al aire libre del Corredor del Henares con una pantalla gigante de 15m2.

La fórmula perfecta de ocio familiar

En esta nueva localización, Ozone Bowling tendrá 16 pistas de Bowling profesionales para todas las edades, además de máquinas recreativas y deportivas de última generación y video simuladores, entre otros atractivos. Por otro lado, para completar la experiencia, este nuevo local también contará con su famoso Nicky ́s Bar, donde se podrá disfrutar de una gran variedad de bebidas y snacks y que podrá reservarse tanto para celebrar cumpleaños como eventos empresariales.

Desde que abriera su primera bolera hace más de 45 años, Ozone Bowling se ha consolidado como uno de los referentes del bowling en el país introduciendo cada año las últimas novedades mundiales en el sector del ocio.

Quadernillos crece, incluso en tiempos de pandemia

La llegada de Ozone Bowling supone para Quadernillos mantener la senda de crecimiento con la implantación de nuevas marcas que han apostado por este centro (Sidivani y Don G, en los últimos dos meses). Quadernillos, en comparación con otros centros comerciales, ha logrado resistir mucho mejor la pandemia gracias a su modelo mixto de espacios al aire libre, mall y medianas y a su combinación de ocio y restauración con una oferta de retail muy competitiva y con un fuerte hub del sector Hogar.

“En otros centros se ha retraído la inversión en 2020 y en 2021, pero en Quadernillos hemos seguido innovando y ampliando nuestra oferta. Una muestra de ello fue la creación de la FanZone, el mayor sports bar al aire libre de la comarca; o los eventos de ocio y culturales que han atraído a un público numeroso respetando siempre las medidas sanitarias. Ahora, la llegada de una bolera de primer nivel es una fantástica noticia y podemos avanzar ya que no será el último “fichaje” que se sume a la familia de Quadernillos”, detalla Enrique Biel.

“El rumbo de Quadernillos en estos últimos años ha sido todo un acierto: apostando por eventos de calidad y muy diferentes a lo que hacen otros centros comerciales, posicionándonos como una marca muy vinculada a Alcalá y a su comarca, el apoyo a nuestros operadores por ejemplo condonándoles el alquiler durante el confinamiento y con bonificaciones y ayudas a los negocios más afectados por la pandemia, el desarrollo de una potente estrategia digital centralizada en quadernillos.com como una web que va mucho más allá de lo habitual para un centro comercial... Todo esto se traduce ahora en que marcas como Ozone no duden en elegir Quadernillos para implantar sus negocios”, destaca David Muiños, gerente de Quadernillos.

Sobre Temprano Capital

Temprano Capital es un inversor y promotor inmobiliario privado europeo creado en 2013. Está dirigido por Neil Jones y James Preston y su enfoque táctico actual es el mercado ibérico (España y Portugal). Actualmente tiene tres líneas de negocio: Retail, Temprano Student Living (TSL) y High-End Residential en España y Portugal.

Acerca de Quadernillos

El centro comercial Quadernillos, propiedad de Temprano Capital, gestionado por LyC Consultores y comercializado por ERV Consulting, se encuentra situado en la Avenida de Don Juan Tenorio en Alcalá de Henares. Cuenta con una ubicación estratégica, por su proximidad al centro urbano de Alcalá de Henares y acceso directo desde la Autovía A-2. El parque abarca una superficie de 30.000m2 y dispone de un aparcamiento gratuito de más de 2.000 plazas distribuidas en planta sótano y una planta exterior.

El centro comercial destaca por la variedad de establecimientos de ocio y restauración como Muerde La Pasta, Foster’s Hollywood, Brasa y Leña, Cines la Dehesa o 7 FUN!, así como superficies especializadas como Brico Depot, Electro Depot, Carter Cash, Sidivani o Banak Importa, entre otros.

