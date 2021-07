Foxy eyes, el tratamiento estético preferido de las famosas que está arrasando en P&P Clinic Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 18:02 h (CET) Uno de los efectos que más se están buscando actualmente para tener una mirada mucho más seductora, es el conocido como "foxy eye". Este movimiento comenzado por la modelo Bella Hadid busca principalmente conseguir que los ojos tengan un efecto rasgado y grande, de manera que la mirada se pueda levantar de una forma que aumente la sensualidad de forma considerable El efecto foxy eye está causando furor entre las famosas, a las que ya se le han unido algunas celebridades como Kendall Jenner, Gigi Hadid o incluso Kate Middleton. A pesar de que los “foxy eyes” también se pueden conseguir con maquillaje, lo cierto es que cada vez son más las personas que se deciden a apostar por este movimiento llevando a cabo una operación estética. En P&P Clinic se encargan de realizar este tipo de retoques a sus clientes, y concretamente los foxy eyes están arrasando gracias a su sencilla técnica y a unos resultados inmejorables de lo más parecidos a los que llevan las famosas en las alfombras rojas y eventos de mayor relevancia.

Estas técnicas requieren de varios procedimientos, entre los cuales suelen destacar la infiltración de ácido hialurónico o bottox, los cuales se encargan de cambiar las formas de la cala, elevando las cejas para que la mirada se alargue y gane un toque de sensualidad. Sus efectos pueden ser tanto temporales como permanentes, dependiendo de la decisión y de los gustos que tenga cada paciente.

En algunas plataformas, como puede ser el caso de TikTok, que ya cuenta con millones de seguidores y una influencia imparable, muchas personas están intentando imitar los efectos de los “foxy eyes”, algo que prueba que son una tendencia absoluta en estos momentos. Algunos expertos ya han confirmado que su popularidad ha aumentado de forma considerable tras la cuarentena, y que son cada vez más las personas que quieren probar con tratamientos estéticos para lograr esta mirada felina.

Además, los procedimientos utilizados para conseguir los “foxy eyes” cada vez son más seguros y menos invasivos, por lo que no solamente los resultados son excelentes, sino que además garantizan que no se pondrá en peligro la salud y el bienestar de los pacientes. Los tratamientos de los hilos tensores solubles son también otras de las técnicas que están ganando adeptos cada vez más rápido, pues consiguen que los ojos obtengan una forma mucho más estética al elevar la parte más externa.

Este tipo de tratamientos apenas duran unas horas, por lo que no solamente son rápidos y sencillos, sino que también son mucho más cómodos para aquellos que se someten a ellos. Además, los resultados tardan muy poco tiempo en aparecer, siendo prácticamente inmediatos, algo que cuenta como ventaja adicional. Cabe destacar, que mientras la cirugía dura de forma permanente, también se puede recurrir a la técnica de los hilos tensores, cuyos efectos solamente duran un año. Esta alternativa es perfecta para aquellas personas que no quieran tener esta mirada para toda la vida, o que simplemente quieran comprobar cómo podría lucir la famosa mirada “foxy eyes” en su rostro.

La “mirada felina” no solamente está obteniendo un éxito rotundo debido a la tendencia que están marcando las celebridades y famosas más influyentes de todo el mundo, sino también por los excelentes resultados que se ofrecen tras la operación. Las técnicas creadas para obtener los “foxy eyes” consiguen que los ojos no solamente se vean más grandes y rasgados, sino que también la mirada sea mucho más sensual y atractiva.

Las redes sociales cada vez se llenan más de personas que han decidido apostar por este tipo de cirugías, a pesar de que este efecto también puede conseguirse o imitarse con maquillaje. El tratamiento que se sigue para obtener los foxy eyes es bastante sencillo, y el hecho de que los resultados puedan verse tan rápidamente han conseguido que cada vez más personas hayan decidido confiar en el proceso. Por norma general, todo aquel que ha terminado por someterse a la operación que le permita conseguir una mirada foxy eye, ha acabado por sentirse profundamente satisfecho.

Además, es una gran ventaja el poder decidir entre un tratamiento cuyos efectos duren de forma permanente, y otro que sea temporal, en caso de que los pacientes cambien de opinión o ya no quieran seguir teniendo el efecto foxy eye. Aparte de esto, dicho efecto contribuye al rejuvenecimiento de las facciones, al emplear unas técnicas combinadas que evitan la flacidez y que se encargan de eliminar todo tipo de arrugas en el rostro de los pacientes.

Los foxy eyes están marcando tendencia, y no solamente en actrices, influencers, cantantes, etc. sino también en gente de todo tipo que ha comprobado lo mucho que estiliza y lo sencilla que es la operación. Esto no hace más que demostrar que los resultados son inmejorables y que las técnicas que se utilizan son seguras y han logrado ganarse la confianza de cada vez más y más personas.

