Tras la pandemia la compraventa de inmuebles e hipotecas ha experimentado un incremento considerable respecto al año anterior, de hasta un 145%. Sin embargo, aún hay propietarios a los que les cuesta vender su casa. Contar con el asesoramiento de una buena agencia inmobiliaria es la solución más eficaz En muchas ocasiones los propietarios que venden su casa se encuentran ante la problemática de que no consiguen vender la vivienda. Cuando un propietario intenta vender una vivienda pasa por diversas fases que en muchos casos resultan tediosas: buscar agencia, tasar la vivienda, organizar visitas de posibles compradores, etc. Pero después de todo este esfuerzo, una gran cantidad de propietarios esperan meses sin vender su vivienda. Vender una vivienda no es sencillo, pero tampoco es una tarea imposible. La mayoría de las veces un inmueble no se vende porque el propietario ve el inmueble como su propia vivienda, en la que ha vivido ciertas experiencias. De esta manera cuesta ser imparcial a la hora de vender.

Inmobiliaria Núcleo, una agencia inmobiliaria con más de 10 años de experiencia en el sector y con 5 oficinas repartidas por la provincia de Alicante, afirma que el primer error que cometen los propietarios es no contar con la agencia inmobiliaria adecuada. “Una agencia inmobiliaria eficaz pondrá el precio correcto a su vivienda, acorde con el entorno de la vivienda y el estado en el que la vivienda se encuentra. En Inmobiliaria Núcleo valoramos tu vivienda de forma que esta destaque por encima de las demás, pero sin perder dinero”, afirma Inmobiliaria Núcleo.

La vivienda es un lugar que tiene un gran valor sentimental para la mayoría de las personas que se convierten en vendedoras. En muchas ocasiones estos propietarios se condicionan mucho por este componente emociona y no ven los aspectos antiestéticos que tiene la vivienda. Un color de paredes demasiado llamativo o unos muebles demasiado antiguos pueden ser perfectamente dos razones para no querer comprar una vivienda. Es importante ser imparcial y darle un aspecto nuevo a la casa: pintar paredes, cambiar muebles básicos, mejorar la iluminación de la vivienda, añadir alguna planta y convertir la vivienda en algo más impersonal es muy recomendable.

“El aspecto del inmueble es importante, pero lo que más importancia hay que darle es a los profesionales que contratamos para la venta de la vivienda. Lo mejor es que cuentes con asesores de confianza, con experiencia en el sector y con una buena base de datos de compradores potenciales. En Inmobiliaria Núcleo contamos con una base de datos de compradores en los que es muy probable que esté tu comprador potencial”, explica Inmobiliaria Núcleo, unos profesionales del sector muy acostumbrados a tratar con compradores.