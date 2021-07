ILERNA Online: La FP aumenta su popularidad y se consolida por su alto nivel de empleabilidad Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 14:51 h (CET) La Formación Profesional ha experimentado un auge sin precedentes. En los últimos cinco años, el número de estudiantes de FP ha crecido un 18,6%, posicionándose como una de las opciones formativas que más interés genera entre los estudiantes La Formación Profesional ha llegado para quedarse. Tras años relegada en un segundo plano, la FP se ha consolidado como la opción formativa que más se adapta a las necesidades reales del mercado laboral y la que año tras año registra elevados niveles de empleabilidad. En los últimos cinco años, el número de matriculados en ciclos formativos ha crecido un 18,6%, según datos de la Estadística de Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional (curso 2019-2020) del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Las empresas necesitan personal cualificado y, cada vez más, piden incorporar en sus equipos a personal especializado en áreas muy concretas. En este sentido, la FP juega un papel muy importante, al ser un modelo educativo que orienta al alumno para el desarrollo de profesiones muy técnicas.

ILERNA, el centro líder de la Formación Profesional en España, también ha notado este mayor interés por la FP. En tan solo un año, el número de estudiantes de ILERNA ha incrementado en un 80% (entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020). Jordi Giné, CEO de ILERNA Online, explica las razones de la creciente popularidad de la FP. "No hay duda de que se trata del modelo educativo ideal para dar el salto del aula a la empresa ya que, al finalizar sus estudios, el alumno tiene un perfil muy atractivo gracias a los conocimientos técnicos y competencias propias de profesiones específicas que ha adquirido a lo largo de su formación. Y esto es algo que se valora muy positivamente en el mercado laboral. De hecho, 9 de cada 10 alumnos de ILERNA Online obtiene trabajo al finalizar su formación", asegura Giné.

ILERNA ofrece un amplio abanico de ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior de distintas familias formativas como Sanidad, Administración, Marketing, Informática o Imagen y Sonido, entre otras. "Como centro referente, somos nosotros quienes nos adaptamos a las necesidades del alumno y no al revés. Es por ello que ofrecemos distintas metodologías de estudio -presencial, a distancia y la opción mixta online + presencial- con el objetivo de que el alumno encuentre en ILERNA su mejor opción para empezar su camino hacia el éxito profesional. En ILERNA el alumno recibe una formación de calidad con un enfoque muy práctico y una atención personalizada de la mano de un equipo docente experto", añade Giné.

Conscientes de que la crisis sanitaria ha provocado nuevas necesidades, como el estudiar a distancia, ILERNA Online ha lanzado una iniciativa a través de la cual cualquier persona puede acceder de forma gratuita a sus ciclos formativos y probar cómo se estudia una FP a distancia. El proyecto recibe el nombre de Tu Experiencia ILERNA y desde su lanzamiento el pasado 20 de julio ha tenido una muy buena acogida. Más de 1.000 personas han solicitado el acceso gratuito a los ciclos de FP online de ILERNA.

*El plazo de matrículas de ILERNA Online está abierto hasta septiembre y en estos momentos hay un descuento activo del 5%.

