United Way se propone conseguir 1 millón de euros con su campaña #ÚneteALosQueAyudan para ayudar en la recuperación de los más desfavorecidos por la Covid-19 Comunicae

lunes, 26 de julio de 2021, 14:27 h (CET) United Way España puso en marcha al inicio de la pandemia la iniciativa #unetealosqueayudan, con la que espera recaudar 1 millón de euros que se destinarán a apoyar a los más necesitados durante la crisis provocada por el COVID-19, a través de entidades con las que colabora Según el informe Poverty and Share Report, debido a la pandemia el número de personas en pobreza extrema ha aumentado hasta llegar a los 150 millones en el 2021. Y sumando a esto, los datos del Banco Mundial apuntan a que el 1 % de la población caerá en pobreza extrema. Cifras muy duras que han llevado a la Fundación United Way a crear esta campaña para apoyar a los colectivos más vulnerables, creando iniciativas de emergencia, siempre vinculadas a los proyectos y acciones que ya tenía en marcha y que se pueden consultar en su página web: www.unitedway.org.es

“La pandemia ha sumido a muchas personas en una gran pobreza. Señala Marina Fuentes Directora General de la Fundación. Por ello, desde nuestra fundación queremos pedir la colaboración de toda la ciudadanía poder tender una mano a los más vulnerables y atender, no solo las nuevas necesidades que esta crisis social nos ha dejado, sino poder seguir trabajando en los proyectos que ya teníamos en marcha, combatiendo el abandono escolar, acompañando a nuestros mayores y facilitando el acceso al mercado laboral de nuestros jóvenes”.

Durante el año 2020 y gracias a las empresas y a los más de 500 donantes particulares que se sumaron a la campaña, la Fundación United Way España pudo apoyar directamente a más de 17.000 personas para paliar los efectos sociales causados por la crisis. Fueron más de veintitrés acciones centradas en la cobertura de necesidades básicas, dotación de recursos para colectivos vulnerables y apoyo educativo online para niños y niñas.

El éxito de la campaña se alinea con el modelo de impacto colectivo de la Fundación United Way España, colaborando durante la pandemia con 9 entidades que dan apoyo a diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad, asegurando así que todo el esfuerzo de las empresas y donantes tuvieran el mayor impacto posible.

Gracias al trabajo conjunto con diferentes entidades, la Asociación Española de Fundaciones reconoció a la Fundación United Way España en el 2020 con el Premio a la Colaboración por su modelo de alianza entre el sector privado y el sector público.

Durante el 2021 la campaña #ÚnetealosqueAyudan sigue en marcha, alcanzando en el mes de julio el 81% del objetivo del millón de euros de recaudación. Se prevé llegar al objetivo para diciembre de este año, para poder así apoyar a miles de personas con proyectos educativos que combaten el abandono escolar temprano y apoyando a familias y personas mayores en situación de vulnerabilidad.

