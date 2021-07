Libertex analiza los requisitos para ser un inversor de Forex

Forex sigue siendo el mercado más lucrativo, a pesar de la tendencia creciente de las criptomonedas Con todas las tendencias actuales en torno a las criptomonedas, las operaciones de cambio tradicionales han descendido notablemente. Sin embargo, las monedas siguen siendo un buen instrumento de inversión.

Forex sigue siendo el mercado financiero más lucrativo, con su facturación diaria de cerca de 7 billones de dólares. El comercio de divisas es un desafío, debido a muchos factores externos y a la volatilidad relativamente baja de estos instrumentos. Sin embargo, sí se pueden dominar los detalles de este complicado mercado. Los expertos de Libertex, plataforma internacional de trading online, analizan los factores clave para tener éxito como operador de Forex.

Desarrollar y mantener un sistema de trading

Tener un sistema de trading es absolutamente crucial para tener posibilidades de obtener una ganancia constante. Según los expertos de Libertex: “El mayor enemigo de cualquier trader es el factor emocional. Cuando tienes dinero en el mercado, eres mucho más tendente a tomar decisiones impulsivas que, probablemente, serán erróneas. Por eso, es tan crucial desarrollar una estrategia sólida y un conjunto claro de reglas que se cumplan, sin importar lo que el instinto diga en cada momento”.

En primer lugar, el sistema debe indicar bajo qué condiciones se debe abrir una operación. Esto generalmente se informa mediante señales comerciales o análisis técnico y depende de la situación del mercado. Sin embargo, otros factores como su nivel máximo de riesgo / recompensa y qué acción tomar si la operación comienza a perder dinero, dependen de las decisiones del inversor. Por lo general, los operadores exitosos evitan arriesgar más del 2 al 10% del saldo total de su cuenta, en cualquier operación. Este es un nivel apropiado, ya que permite un porcentaje de ganancias y, al mismo tiempo, preserva el depósito para oportunidades futuras en caso de una pérdida.

Utilizar los niveles Stop Loss y Take Profit

Tener una estrategia de trading fuerte y fiable es necesarios, pero no sirve si no existen pautas claras para cerrar cada operación individual. Por eso es importante determinar qué cantidad de ganancia es realista y satisfactoria para cada posición individual y qué porcentaje de pérdida representaría un verdadero cambio de tendencia del que no hay vuelta atrás.

Según los responsables de Libertex: “No existe una regla científica estricta y rápida para establecer límites de pérdidas y toma de ganancias, excepto que deben ser establecidos antes de abrir la operación. Lo que se debe evitar absolutamente, a toda costa, es el enfoque de "esperar y ver". Sin niveles fijos para cerrar la posición, lo más probable es que se termine cerrando por decisiones tomadas desde la emoción. No importa si esto significa cerrar con ganancias o pérdidas: el resultado casi siempre será peor que si hubiera precios de activación automatizados, para cerrar las operaciones”.

Equilibrio trabajo y vida

Con el mercado Forex abierto casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es fácil caer en la trampa de sentarse frente al ordenador durante horas y horas por temor a perder una oportunidad lucrativa. Cuando se trata de un mercado abierto todo el día como Forex o cripto, simplemente hay que aceptar que no se puede estar físicamente, cada vez que se presente una oportunidad.

Según los analistas de Libertex: “Es fundamental establecer un horario. Se debe tratar el trading de divisas como un trabajo con horas de trabajo fijas. Despertar a las 8:00 am, por ejemplo. Dedicar una hora a ponerse al día con las últimas noticias de la noche anterior. Comenzar a operar activamente alrededor de las 9:00, cuando se abran los mercados europeos y tomar descansos cuando sea necesario. Afortunadamente para los operadores europeos, la sesión asiática tiende a ser la más tranquila y menos volátil”.

Manejo del estrés

El manejo de estrés es lo que separa al ganador del perdedor, en el trading. Según los expertos de Libertex: “Es normal que el inversor se sienta un poco inseguro o preocupado cuando nota que está perdiendo dinero, pero para ello tiene una estrategia y reglas que cumple estrictamente, pase lo que pase. No obtener las ganancias esperadas puede ser un desafío especial ya que provoca la tentación de aumentar el riesgo para compensar la diferencia”.

Las dificultades técnicas son otro desafío con el que, eventualmente, hay que lidiar como trader. El ordenador puede fallar en el peor momento posible o la conexión a Internet Cuando suceda es necesario no entrar en pánico y, al estar en línea de nuevo, no tomar decisiones precipitadas.

En última instancia, el éxito en el trading de divisas se debe a la disciplina, evitando desviaciones de la estrategia.

Nota: Las recomendaciones enumeradas solo tienen un fin informativo y no garantizan el 100% de éxito. El mercado Forex es impredecible y, por tanto, operar en él puede generar pérdidas.