Zona de Combate inaugura nuevas instalaciones Comunicae

lunes, 26 de julio de 2021, 12:11 h (CET) El gimnasio de boxeo y otras modalidades situado en Ripollet ha inaugurado unas nuevas y espectaculares instalaciones "Zona de combate", así se llama el gimnasio que ofrece clases de Muay Thai, Kick Boxing y Boxeo, tres modalidades que se practican mucho actualmente a nivel nacional y en personas de todas las edades.

José María Guerrero, campeón de España de boxeo, además de propietario y entrenador del gimnasio Zona de Combate de Ripollet a inaugurado recientemente unas nuevas instalaciones que permiten soportar la afluencia de más gente, además de ofrecer la posibilidad de nuevos espacios y nuevas salas que se encuentran en unas instalaciones más amplias y con más posibilidades y opciones a la hora de entrenar.

Gracias a la apertura de este nuevo espacio ahora podrán entrenar más deportistas a la vez en un mismo momento y podrán realizarse más clases de entrenamiento simultáneamente.

A la vez que se han creado nuevas salas, se ha incorporado personal nuevo, el gimnasio cuenta actualmente con unos entrenadores profesionales y especializado en las tres técnicas que se realizan en ese espacio. Gracias a lo preparados que están y a las capacidades que tienen, pueden formar y realizar entrenos de calidad en los que los deportistas puedan aprender todo aquello que deseen de esas técnicas y disciplinas.

Las nuevas instalaciones han cambiado de localización y ahora se encuentran en Ripollet 08291, concretamente en la Calle Indústria, número 35, 1o C, aunque se entra por la calle Milá número 6.

Se trata de un gimnasio apto para todas las edades, ya que se realizan entrenamientos para los más pequeños y también para los adultos en todas aquellas disciplinas que tengan interés. Siempre encontrarán un monitor especializado que podrá asesorarles y hacerles un entrenamiento personalizado y adaptado a cada persona.

Si se desea conocer las nuevas instalaciones no dudar en ir o en contactar con ellos a través del correo electrónico: info@zonadecombate.es o a través del número de teléfono 691 11 50 92.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.