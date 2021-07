El mercado horeca comercial sitúa en un -14% el número de establecimientos Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 09:20 h (CET) El Informe UVE Market 2021 muestra el geomapa de establecimientos HORECA y cambios de tendencia del sector en el territorio español Más de 246.000 establecimientos independientes mantienen su actividad tras el periodo crítico de la pandemia.

Los locales de Ocio (-33%) y Alojamientos (-21%) son los más afectados por el número de cierres en el sector.

La consultora UVE ha realizado el informe “UVE Market 2021”, para mapear la nueva realidad del sector HORECA (Alojamientos, Restaurantes, Bares/Cafeterías, Ocio y Restauración Social). El estudio analiza la numérica de establecimientos en el mercado y su comparativa con los meses anteriores a la pandemia.

Después de un año marcado por la crisis del COVID y las restricciones a la Hostelería en el territorio español, avanzamos durante este primer semestre del año 2021 con una mejora de la situación sanitaria y el levantamiento de las medidas más restrictivas, que permiten calcular, con mayor acierto, el saldo entre cierres de negocio y nuevas aperturas producida en el sector HORECA.

España siguen siendo un gran mercado en número de locales categorizados como HORECA comercial o tradicional. El Informe UVE MARKET 2020 indicaba la existencia de más de 306.700 establecimientos en el periodo pre-COVID, mientras que, en el mismo periodo del 2021, los datos arrojan una cifra de más de 261.800 locales, reduciendo el número de establecimientos en un -14%.

En cuanto a los canales del sector, el informe muestra cómo la HORECA Independiente sigue dominando la mayoría de los locales en España, con una estimación del 94% de mercado, regentados en su mayoría por autónomos y pequeñas/medianas empresas, mientras que la HORECA Organizada crecer en un +0,5%.

Giro del sector hacia una oferta más gastronómica

La reciente crisis sanitaria también viene acompañada de nuevas demandas por parte de los consumidores. Entre ellas, la apuesta por el delivery ha permitido acomodar la caída de los locales de restauración. Los datos de UVE MARKET 2021 establecen una importante diferencia entre las caídas de locales categorizados como Restaurantes (-7%) y las demás categorías de la HORECA Comercial.

Por otro lado, reflejo de las restricciones al desplazamiento, aforos y toque de queda, los locales categorizados como Alojamientos (-21%) y Ocio (-33%) son los que más descienden respecto a febrero 2020, mientras que Bares y Cafeterías se sitúan en un -16%.

El Take Away suaviza su caída en la restauración

El informe UVE MARKET 2021 también permite visualizar la numérica de establecimientos a nivel de subcategorías. Analizando en mayor profundidad el descenso de establecimientos en el segmento Restauración, se encuentra con una cierta similitud en el descenso de las subcategorías que la componen.

Mientras que los Restaurantes de Precio Medio, Económicos y de Gama Alta superan en mayor y menor medida el descenso del -7% de locales respecto al periodo pre-COVID, los locales con servicio de Take Away (-6,5 %) se sitúan como los menos perjudicados por las medidas de contención durante el último año.

La Restauración Social mantiene más de 40.000 establecimientos

Los efectos de la pandemia en el sector han sido notables en todas las categorías, sin embargo, la denominada Restauración Social (sanidad, enseñanza, residencias, etc.) se mantienen en niveles similares de establecimientos, con una caída del -2%.

Si se analiza el informe por subcategorías, se encuentra un descenso más acusado en los servicios sanitarios (-8%) y en residencias (-6%), mientras que los establecimientos dedicados a la enseñanza (-1%) desciende levemente.

SOBRE UVE Market 2021

El informe UVE Market 2021 analiza la nueva realidad del sector HORECA en España a través de un censo anual de numérica de establecimientos, detallando dichas cifras por categorías y subcategorías (Alojamientos, Bares y Cafeterías, Restaurantes, Ocio) y por localización (Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, Área Metropolitana y Códigos Postales).

UVE Market 2021 muestra el geomapa de establecimientos HORECA y cambios de tendencia en el sector con el objetivo de analizar la situación actual y obtener previsiones del mercado.

Sobre UVE

UVE es el partner tecnológico de las principales compañías de fabricación y distribución en España, especialista en conectar a los actores de la cadena de valor del Canal Fragmentado, sectores HORECA, Impulso y Tradicional. UVE acompaña a estas empresas con un modelo integrado de Data Intelligence Automation para pilotar con éxito sus procesos comerciales en el Route Market.

La compañía es líder en el mercado español, operando en más de 28 países de Europa, América y África.

