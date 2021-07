La Región de Murcia celebra en Bilbao su Capitalidad Gastronómica Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 14:04 h (CET) El chef murciano Pablo González-Conejero (2 Estrellas Michelín y 3 Soles Repsol) elaboró anoche un menú degustación para 50 invitados. La Región de Murcia viajará a otras 8 ciudades españolas en los próximos meses para dar a conocer la riqueza, diversidad y singularidad de su gastronomía La Región de Murcia viajó anoche a Bilbao para hacer gala de su título como Capital Española de la Gastronomía 2021 en un tour que le llevará a otras 8 ciudades de la geografía española en los próximos meses: mañana 23 de julio viajará a Santander y el domingo 25 a Gijón. A partir de septiembre, la gastronomía murciana llegará también a Albacete, Valencia, Alicante, Barcelona, Granada y Almería.

Al acto, que se celebró anoche en la antigua fábrica de café Silo, situada a pie de ría, asistió Vicente Reyes Marín (Subdelegado del Gobierno en Bizkaia), Xabier Otxandiano (Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao), Carlos García y Raquel González (concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao) y Laura Garrido (Diputada en el Parlamento Vasco).

La comitiva murciana estaba presidida por Juan Francisco Martínez Carrasco, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, y Pablo González-Conejero, chef del restaurante Cabaña Buenavista (2 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol). “La conexión directa que existe entre ambos aeropuertos, con hasta 8 frecuencias semanales, está permitiendo desde hace unas semanas un flujo continuo de turistas que ya están disfrutando de las bondades gastronómicas y turísticas de los dos territorios”. Martínez Carrasco alababa la relación que hay entre ambos destinos, con vuelos que los unen, mientras invitaba a todos los asistentes a visitar la Región de Murcia.

“Estamos en la cuna de la gastronomía española y aquí tuve la suerte de formarme hace muchos años”. González-Conejero se refería así a Bilbao, la primera de las 9 ciudades que visitarán en los próximos meses. Los 50 invitados institucionales, periodistas especializados, blogueros y creadores de contenido de Euskadi pudieron descubrir la gastronomía de la Región de Murcia a través de un menú degustación maridado con vinos D.O. Yecla, con 10 tapas tradicionales pero revisadas por el cocinero murciano, como el caldero de dorada y langostino del Mar Menor o el cabrito lechal con parmentier de mostaza y aire de su leche, en un completo y delicioso recorrido que ha terminado, cómo no, con el postre más típico: los paparajotes. “La Región de Murcia sorprende a la gente, que vuelve y repite. Los turistas se enamoran de nuestro sol y de nuestra cocina”, sentenciaba González-Conejero.

