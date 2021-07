El Camping Bella Terra se suma al ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’ Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 10:59 h (CET) Las aportaciones recaudadas este año, se destinarán a ayudar a las personas acabadas de diagnosticar y a la investigación El pasado sábado 10 de julio, el Càmping Bella Terra se sumó a la 28º edición de la iniciativa ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’, la campaña anual más importante de la Fundación Esclerosi Múltiple. Este año, las aportaciones recaudadas irán destinadas a ayudar a las personas recientemente diagnosticadas, sus familiares y para la investigación. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa incurable, que afecta a más de 9.000 personas en Catalunya, y 55.000 en toda España, siendo la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes, por detrás de los accidentes de tráfico.

El acto celebrado en la piscina Bella Parc, contó con la participación de un centenar de familias, que se solidarizaron con los afectados por dicha enfermedad, con un salto conjunto a las 12 del mediodía, y con la compra de camisetas, bolsas de playa o toallas, entre otros artículos vendidos por la Fundación Esclerosi Múltiple (FEM).

Desde el Càmping Bella Terra, hacen una valoración muy positiva de la jornada solidaria. "Una edición más, hemos vuelto a llenar de solidaridad nuestras instalaciones. Queremos dar las gracias a todos nuestros campistas por su participación y colaboración con esta causa solidaria. Es un placer poder colaborar un año más con la FEM, aportando nuestro granito de arena en esta nueva edición del Mulla’t", afirma Vicenç Fernández, director del Càmping Bella Terra.

Más sobre el Mulla’t per l’esclerosi múltiple

El “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” es la campaña anual más importante de la Fundación Esclerosis Múltiple y permite mejorar la vida de las 9.000 personas que tienen esclerosis múltiple en Cataluña con servicios de atención a las personas recién diagnosticadas, neurorrehabilitación, formación laboral e investigación, para ralentizar la progresión de la enfermedad.

Más sobre el Camping Bella Terra

El Camping Bella Terra es un camping familiar, situado en una de las mejores playas de la Costa Brava, la Playa de S’Abanell, en la localidad de Blanes, villa marinera denominada el ‘Portal de la Costa Brava’. La playa recibe año tras año, el distintivo de Bandera Azul, que concede la Comunidad Económica Europea, en las playas y fondos marinos de alta calidad. El camping cuenta con un sinfín de servicios e instalaciones para poder disfrutar de unas vacaciones inolvidables en familia o con amigos.

