¿Por qué un campeón del mundo de maratón elige Styrpe?

miércoles, 21 de julio de 2021

miércoles, 21 de julio de 2021, 14:58 h (CET) La marca deportiva Styrpe elegida por uno de los campeones del mundo de maratón, Martin Fiz gracias a la tecnología que usa esta marca La marca de gafas de sol Styrpe es una marca creada por ópticos para deportistas, la marca surgió gracias a los años de experiencia que tenían como ópticos especializados en gafas deportivas.

Gracias a su experiencia laboral pudieron escuchar de primera mano las necesidades de los deportistas, lo que mezclado con su conocimiento del sector, les dio la facilidad de crear una marca que se adapta a diferentes deportes.

Fue en 2016 cuando la marca Styrpe salió al mercado, y con el paso de los años siguieron ampliando diferentes modelos y estilos, hasta el año 2019 donde nació su segunda marca SOON de Styrpe en está el diseño y el precio prevalecen frente a la versatilidad y personalización de su marca principal.

Conseguir que unas gafas de sol deportivas cumplan todos los requisitos no es tarea fácil, pero Styrpe gracias a su experiencia aprendió cuales eran las características esenciales: la calidad, el confort, el ajuste y sujeción y el diseño. Ya que unas gafas de sol deben proteger de los rayos UV pero dentro de cada deporte se necesita cumplir unas características específicas, como proteger de los reflejos del agua en el surf o de los impactos en pádel.

Styrpe sabe hacerlo, y es por eso que deportista como Martin Fiz, que fue campeón del mundo y de Europa de maratón, elige esta marca para sus carreras, y no solo eso, sino que ha ayudado con algunos diseños, a testear las gafas y se ha convertido en embajador de la marca.

Tecnología ADS Violet

Una de las principales razones por las que elegir las gafas de sol para running de Styrpe, es la tecnología que utilizan, sus lentes destacan por su calidad, ya que utilizan la ADS (Alta Definición de Styrpe) Violet, su función principal es la transmisión de la luz mejorando los contrastes, lo que da una sensación de más luminosidad hasta en momentos de poca luz.

Utilizan esta tecnología en todas sus gafas deportivas, y además todas sus gafas pueden personalizarse y graduarse, siendo siempre conscientes de las necesidades de la persona y el deportista. Y por supuesto sus gafas especializadas cumplen todas las necesidades básicas de cada deporte, ya sea running, ciclismo, triatlón, golf, pádel, deportes acuáticos o de montaña, son muchos los profesionales de diferentes deportes los que ya la han probado, y no dudan en recomendarla.

