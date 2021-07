Design Week Marbella, la cita internacional del interiorismo y la arquitectura, suma talento e innovación Comunicae

miércoles, 21 de julio de 2021, 09:06 h (CET) Design Week Marbella, la gran feria internacional creada para mostrar las últimas tendencias del interiorismo, la arquitectura, el arte y el diseño, sigue sumando nombres de reconocido prestigio en su primera edición. Una exposición diferente, con un enfoque original y profesional, alto en contenido divulgativo y participación local, que se celebrará del 27 de septiembre al 3 de octubre en el Palacio de Congresos de la ciudad malagueña Esta cita imprescindible, que va a convertir Marbella en la capital del diseño internacional, cuenta ya con la participación de renombrados interioristas, decoradores y arquitectos, tanto locales como nacionales e internacionales. Así como empresas y firmas líderes en el sector, como Maderas Santaella, que es la promotora del evento y la mejor imagen para reflejar el gran momento que está viviendo la madera en el interiorismo y la arquitectura.

Entre los últimos nombres que se han incorporado a Design Week Marbella, destaca la interiorista Alejandra Pombo, un talento creativo muy personal que podremos admirar en la propuesta exclusiva que diseñará para bdhome Marbella, la tienda especializada en camas de lujo y sostenibilidad, que presentará una de sus marcas más exclusivas: Hästens. Otra firma que se suma al evento es Bang & Olufsen Marbella, que será patrocinador oficial, y además aportará el sonido perfecto al pabellón y dispondrá de su propio espacio, diseñado por el reconocido decorador de interiores Pedro Peña, un referente en la elaboración de muebles artesanales y en la arquitectura y diseños de casas de lujo, a nivel nacional e internacional. El diseñador José Antonio Flores, fundador de JA FLORES Exclusive Design y con una importante trayectoria internacional (Dubái, París, Londres, Kuwait, Teherán, EEUU) se une Design Week Marbella como miembro del jurado y como diseñador del espacio para la empresa especializada en seguridad SUA CORP. También estará presente la marca Lladró, líder mundial en la creación de porcelana artística y buque insignia del potencial de la artesanía española en el mundo, con un espacio diseñado por As Interiorista, el estudio fundado por Caridad Tercero y Adriana Somoza. Por su parte, el estudio de la emprendedora y creativa Patricia Bustos, gran apasionada de la belleza y buscadora incansable de nuevas formas de expresar lo fresco, lo sofisticado y lo femenino, se suma a la agenda de charlas y conferencias junto al Estudio Alegría, formado por Nacho Alegría y Manuel Such.

Design Week Marbella será también un punto de encuentro de grandes nombres de la arquitectura nacional e internacional. Algunos de los que ya han confirmado su participación son la belga Yannic Leveque, Ismael Mérida Arquitectos, INHABIT Architects, ENORME Studio, Juan Antonio Fernández y Mónica Diago.

Esta primera edición de Design Week Marbella contará también con un área específica para la divulgación de nuevas tendencias e innovaciones en el sector, Conference Zone, que se estrenará con una colaboración de lujo, el Instituto Tecnológico Hotelero. Coralia Pino, responsable del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética del ITH, expondrá la trayectoria, situación actual y nuevas metas de la Tecnología y la Domótica, de la mano de KNX Association una de las empresas líderes en el desarrollo y la integración de la domótica y las nuevas tecnologías en el sector de la arquitectura y el interiorismo, con el objetivo puesto en la optimización energética.

