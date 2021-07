​LUZ: un documental sobre cómo la AI y el Big Data están cambiando el mundo En este trabajo, líderes mundiales conversan sobre cómo la tecnología se ha convertido en la nueva revolución Alfonso Miñarro López

@alf_minarro

martes, 20 de julio de 2021, 09:56 h (CET) “Nunca el cliente fue tan escuchado. El Big Data y la Inteligencia Artificial han logrado tal intimidad con él que las empresas no solo cubren sus necesidades, sino que las predicen. A veces, no somos conscientes, pero aquí y ahora, estas tecnologías nos ayudan por ejemplo a hacer un match con una cita, a comprarnos el outfit perfecto, a reservar en el mejor restaurante con un solo clic… ¡Bienvenidos a la era del Big Data y la Inteligencia Artificial!”.



Así empieza el documental que Grupo Unísono ha querido lanzar junto a Marc Vidal en el que podremos descubrir cómo la Inteligencia Artificial y el Big Data están transformando el mundo.

En este primer episodio, de cuatro que tendrán lugar y se distribuirán en YouTube mensualmente, podremos descubrir: cómo aprende la Inteligencia Artificial; el sesgo de los datos; quién pone los límites a la IA o cómo esta tecnología se ha convertido en la nueva revolución.

Y, junto a estos temas, un panel exquisito de profesionales forma parte de este primer capítulo: David Carmona – General Manager, Artificial Intelligence & Innovation, Washington MICROSOFT Sergio Blas – Analytics & Artificial Intelligence IBM Jorge Velázquez – Digital Transformation Manager SANITAS Javier Lázaro – Digital Hub Director FERROVIAL Francisco Pou – Chief Executive Officer MEDIACREST Concha Monje – Researcher in Robotics and Systems Control ROBOTICSLAB Fabiola García – Neuropsychologist UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID Alberto Calero – Advisor, Menlo Park California FACEBOOK CONNECTIVITY

Grupo Unísono, gracias a su centro avanzado de datos, Smart Analytics Center, pretende dejar la semilla de la innovación, la Inteligencia Artificial y el Big Data en estas fechas en las que el aprendizaje, debe seguir presente.

