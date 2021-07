Negocio propio sin invertir: autoventa con expositores de venta de cápsulas, café, té, tisanas y chocolates Comunicae

lunes, 19 de julio de 2021, 13:34 h (CET) Italy Coffee Tea Store lanza el modelo de trabajo, autoempleo para ser Auto venta y llegar a ser empresario-a de éxito sin invertir con la colocación de Expositores en tiendas de conveniencia, para la venta de 200 bebidas en cápsulas de café, té, tisanas, chocolates, solubles y granel. www.italycoffeeteastore.co Italy Coffee Tea Store lanza el modelo de negocio para Autónomos auto ventas independientes con el método de colocación de expositores en tiendas de conveniencia para la venta y take away de 200 bebidas y así obtener empresa propia de éxito con un equipo de profesionales de Italy Coffee Tea Store que dan respaldo para ello, con seguridad en el éxito del negocio de forma rápida y sin inversión y empezando si se desea desde la propia casa y con el propio vehículo sin costes fijos.

Ganar fácilmente desde el inicio 3.000 € mes y un programa para ganar 20.000 € mes sin inversión ahora es posible con Italy Coffee Tea Store.

El método de Italy Coffee Tea Store es muy sencillo colocar en un corto plazo de tiempo 20 expositores estables en depósito en tiendas de mucho paso con productos de consumo diario cápsulas de café, té, tisanas, chocolates, solubles, exclusivos y saludables para todas las máquinas del mercado que se va reponiendo en tiendas de conveniencia, gasolineras, estancos, panaderías, quioscos, farmacias, súper 24h, etc., lugares de concurrencia diaria y de clientes repetitivos.

Los productos: 200 bebidas en cápsulas todas las compatibles del mercado de alta calidad y exclusividad, cafés, tés, tisanas, chocolates, solubles, en caliente y frio, bebida corta y larga.

El negocio se inicia sin inversión con aval bancario o mínima inversión para obtener una media fácil de 3.000 € mes desde el inicio y posteriormente se amplía la cantidad de expositores y si se desea se abre tienda dedicada con zona exclusiva dedicada a los expositores, vending, horeca y home con los mismos productos de gran consumo con zona exclusiva.

La empresa ofrece todo lo necesario para operar, formación, financiación, marketing, logística, zona exclusiva, servicio técnico, materiales y herramientas necesarias, etc. Italy Coffee Tea Store tiene firmados acuerdos de financiación con diversas entidades crediticias con un modelo de éxito.

Todas las personas sin excepción, toman todos los días de 5 a 10 bebidas, café, té, chocolates, infusiones, etc., el 85% de los hogares y oficinas ya tienen máquina de cápsulas, por ello Italy Coffee Tea Store ofrece productos exclusivos y de altísima calidad fáciles de comercializar.

Italy Coffee Tea Store ofrece 200 bebidas con una central de bebidas que ocupa solo 50 centímetros, según la necesidad o gusto de cada uno en cápsulas y mono dosis ecológicas, así como granel.

En los establecimientos donde se colocan los expositores además de vender cápsulas y granel pueden hacer take away con vasos de cartón ya que cada expositor lleva una máquina de cápsulas.

Según Italy Coffee Tea Store progresivamente se obtienen ingresos constantes que solo vendiendo una caja de cápsulas cada dos días ya ofrece con 20 expositores 3.000 € mes de beneficio directo que se va amentando al conseguir clientes repetitivos constantemente mediante degustaciones que hace el local y auto venta a los clientes asiduos y que van incrementando la cantidad de bebidas que se consumen lo mismo en caliente como en frio con un amplio recetario de bebidas esta es otra novedad muy interesante, con bebidas exclusivas y un café italiano excelente.

La web www.italycoffeeteastore.com una propuesta apunta la empresa con garantía de Éxito.

