​Se necesita niñera: se dispara la demanda de cuidado infantil en verano El cuidado de niños a domicilio se ha profesionalizado con una demanda de personal con formación académica en el sector y mayores de 24 años Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 17 de julio de 2021, 18:28 h (CET) Cada vez son más las empresas que piden a sus empleados abandonar el teletrabajo y acudir a su puesto presencialmente. Este motivo, unido a la llegada de las vacaciones, deja a los padres ante un enorme dilema para encontrar una solución para el cuidado de sus hijos.



Ante el avance de la variante Delta en España, algunas familias han decidido no enviar a sus hijos a campamentos de verano. Cuando acudir a los abuelos para el cuidado de los más pequeños no es posible, las páginas de canguros y niñeras son una alternativa cada vez más empleada.

Plataformas como Sitly han visto aumentar la demanda de cuidadores infantiles exponencialmente desde el inicio de las vacaciones escolares en un 58% con respecto al año anterior. La web y aplicación para móviles pone en contacto a familias con canguros para permitir a aquellos padres que tienen que trabajar en verano, encontrar personal de confianza para atender a los pequeños de la casa.



Trabajar como canguro: un sector laboral que se profesionaliza

A diferencia de hace algunos años, el cuidado de niños a domicilio se ha profesionalizado con una demanda de niñeras con formación académica en el sector y mayores de 24 años. Junto a los habituales anuncios de “busco canguro”, es frecuente ver requisitos que solitan los padres, como contar con estudios de técnico superior de educación infantil o magisterio, además de hablar otros idiomas.

Esto significa una oportunidad de empleo para canguros y niñeras con disponibilidad y preparación. Muy al contrario de los que muchos imaginan, el cuidado de niños a domicilio no está mal pagado, ni lo realizan principalmente los adolescentes como ocurría antiguamente. Muchas de las niñeras y canguros ganan tarifas muy por encima del salario mínimo. El precio medio por hora de una niñera en España es de 8.2 euros, según Sitly.es. Sin embargo, las tarifas son más altas en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde los cuidadores suelen ganar entre 8.51 euros y 8.73 euros por hora. Factores como la formación académica, años de experiencia, recomendaciones o que la niñera sea bilingüe en otro idioma, son factores determinantes con precios que superan los 12 euros por hora.

Las niñeras más demandadas son aquellas que cuentan con experiencia y referencias comprobables. Pequeños detalles como contar con vehículo propio o ayudar en pequeñas tareas del hogar, pueden llegar a ser determinantes para algunas familias.

Trabajo de niñera en Sitly: cómo funciona

Trabajar como niñera permite tanto el cuidado regular como puntual de niños. Sitly ofrece la oportunidad a padres y canguros de registrarse gratuitamente para entrar en contacto con la persona adecuada. Son las niñeras y canguros quienes establecen sus propias tarifas.

Sólo es necesario completar un perfil con las necesidades que tiene cada familia, a los cuidadores se les solicita completar su perfil profesional a modo de currículum aportando información de forma detallada.

Los perfiles profesionales que cuentan con mayor visibilidad son los de aquellos canguros y niñeras con experiencia y recomendaciones de otros padres. Por otro lado, contar con estudios relacionados con el cuidado infantil y las recomendaciones de otras familias son factores que la plataforma tiene muy en cuenta.

Gracias a la geolocalización, Sitly muestra a los padres las niñeras y canguros disponibles más próximas a su domicilio, por lo que es posible encontrar profesionales de confianza en apenas unas horas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Se necesita niñera: se dispara la demanda de cuidado infantil en verano El cuidado de niños a domicilio se ha profesionalizado con una demanda de personal con formación académica en el sector y mayores de 24 años Los consumidores españoles están dispuestos a pagar hasta un 15% más por sus caprichos El consumo por placer en España se sitúa como un motivador de compra Sentencia del Constitucional sobre el confinamiento: las cinco preguntas de los ciudadanos Varias son las preguntas que a esta hora se hacen muchos ciudadanos respecto al tema y que son respondidas por una especialista ​Cinco perfiles de FP Superior con buenos salarios y salidas laborales Educadores infantiles, técnicos sanitarios, comercio y marketing, informática y Big Data se posicionan como algunos de los profesionales más buscados ​​Resiliencia y ‘cero emisiones’, el futuro de las ciudades Aplicar estas soluciones en grandes urbes será un proceso lento, costoso y que indudablemente afectará a la vida de los ciudadanos