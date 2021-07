El tratamiento facial profesional de MiCleo en clínicas y centros de estética es uno de los más solicitados

El rostro es la parte del cuerpo que merece mayor atención, puesto que es la carta de presentación de toda persona. En ese sentido, los tratamientos faciales son los más solicitados en el mundo de la cosmética y la estética en general. Para obtener los mejores resultados es imprescindible contar con profesionales del sector. MiCleo & Co es la marca de alta cosmética y cosmecéutica hecha en España que cuenta con algunos de los tratamientos faciales más solicitados actualmente.

Los tratamientos de MiCleo & Co le devuelven la salud y belleza a la piel en varios centros de España Basándose en la necesidad de cada piel, MiCleo & Co viene desarrollando una serie de productos cosméticos de elevada calidad que permite lucir una piel cuidada, bella y sana. La empresa de cosmética, fundada por Margui Negrillo, está inspirada en Cleopatra como símbolo de belleza y gusto por el cuidado personal y aúna conceptos de medicina estética traídos a la cosmética y estética avanzadas. Por eso son tan efectivos desde las primeras aplicaciones.

Sus cremas y demás productos de la línea de cosméticos faciales son elaborados por la empresa bajo la experiencia de sus tratamientos en cabina, con el objetivo de que se utilicen en casa y se obtengan resultados casi profesionales. Por otro lado, si se desea potenciar todavía más los resultados y contar con una atención personalizada, los clientes pueden acceder a varios centros, tanto en Madrid (en Majadahonda, zona de Tetuán, barrio de Salamanca), como en Cádiz (en la zona de Barbate).

MiCleo & Co goza de aval profesional de sus tratamientos por sus resultados altamente satisfactorios Los tratamientos de MiCleo & Co pueden aplicarse como único procedimiento estético o como coadyuvante de otros tratamientos médico estéticos para acelerar y potenciar los efectos y para mantenerlos durante más tiempo. Los resultados altamente efectivos se deben a que son productos elaborados con ingredientes naturales unidos a activos de alta gama utilizados en medicina estética. Los protocolos y productos de alta cosmética profesional con los que trabajan se encargan de restaurar, rejuvenecer y prevenir el envejecimiento de la piel.

Así los usuarios y clientes de estos tratamientos y productos sienten y ven su piel rejuvenecida, renovada, reafirmada y tersa desde la primera sesión.

Estos protocolos de tratamientos faciales profesionales MiCleo & Co se personalizan en función de las necesidades de cada piel, utilizando unos activos u otros según el beneficio que se quiera aportar. No obstante, para guía del cliente, MiCleo & Co tiene una carta de tratamientos completa y versátil que cubre las necesidades de todo tipo de pieles y edades.

Además, su aplicación se hace de forma totalmente personalizada, en función de los requisitos de la piel y de los objetivos de cada cliente. Estos se reflejan inmediatamente después de iniciar el plan estético, evidenciando la frescura y la revitalización del rostro desde el primer momento. Por ejemplo, en los centros de estética se realizan variedad de procedimientos como masajes y tratamientos con aparatos como ultrasonido o microcorrientes y más recientemente la fototerapia led MiCleo que ayudan a tratar todos y cada uno de los problemas de la piel además de relajar las arrugas y aportar tensión mientras penetran las fórmulas activadas de los productos utilizados.

Tal es la calidad de los resultados, que la clínica ya cuenta con el aval profesional de los médicos estéticos de las clínicas y profesionales de centros en las que se encuentran sus tratamientos por la calidad de los resultados que garantizan. Gracias a MiCleo & Co, miles de pacientes ya cuentan con un rostro perfecto, conseguido a través de tratamientos efectivos y económicos, basados en la calidad y la profesionalidad.

Tratamientos para preparar la piel para el verano, para recuperarla de los efectos de este, para el cambio de cada estación, o como tratamiento preventivo, antiedad y rejuvenecedor en cualquier época del año, MiCleo & Co cuida la piel en todos los momentos de la vida. Es top rated con 5 estrellas en las reseñas y opiniones de los clientes en Google y está muy bien valorada.