Hotel Castell d’Empordà estrena su nuevo espacio Da-lí d’Empordà

jueves, 15 de julio de 2021, 17:59 h (CET) Una piscina chill-out de lujo, llamada a convertirse en el ‘hot spot’ del verano en la Costa Brava En el corazón de la maravillosa región de l’Empordà, en medio de la paz que otorga la naturaleza y a unos minutos del animado ambiente de las bonitas playas y ciudades de la Costa Brava, el Hotel Castell d’Empordà invita a vivir una experiencia única cargada de historia, naturaleza, calma, diseño y sofisticación. El refugio perfecto para desconectar de todo dejándose envolver por la magia del pasado al alojarse en un idílico castillo cargado de historia pero con todas las comodidades de un hotel a la altura de las expectativas del viajero actual más exigente.

El Hotel Castell d’Empordà recibe el verano dando la bienvenida a su nuevo y espectacular espacio Da.lí d’Empordà. Un lugar único, ubicado sobre una colina, donde huéspedes y visitantes podrán darse un refrescante chapuzón en su espectacular piscina chill-out de lujo, saborear una deliciosa comida o cena con increíbles vistas al valle de L’Empordà y disfrutar de atractivos cócteles al ritmo de animados DJs, mientras presencian la magia de la puesta de sol más increíble de Cataluña.

El nuevo Da.lí d’Empordà es un lugar donde es posible descansar y festejar en un mismo día. Una mezcla perfecta de contrastes visible también en la decoración del espacio, donde el cautivador entorno clásico del castillo ha influido en el diseño contemporáneo tanto de los interiores como de los exteriores, que presentan una mezcla de elementos icónicos y coloridos del gran artista español Salvador Dalí, con atractivos toques de rosa, rojo y dorado, que contrastan de manera sorprendente con la arquitectura del monumental castillo y se combinan a la perfección con la impresionante vista del valle del Empordà. Una vista que se puede disfrutar en la mejor compañía durante todo el día, desde el amanecer hasta el atardecer.

Sunset Terrace Experience

El nuevo espacio Da.li d’Empordà y su espectacular piscina chill out ofrecen una exclusiva experiencia que solo estará disponible durante los meses de julio y agosto, en días limitados.

De jueves a domingo (de julio y agosto) la Sunset Terrace Experience es la mejor manera de disfrutar de los espectaculares atardeceres del Empordà en un ambiente único y selecto al final de un caluroso día, relajándose en la piscina, disfrutando de un baño y empapándose de las espectaculares vistas mientras animados DJs prolongan las fluidas vibraciones de la Costa Brava.

Después de relajarse, llega el momento de refrescarse con un cóctel y explorar las delicias culinarias disponibles en Castell d'Empordà a través de una selección de deliciosas tapas y platos.

La Sunset Terrace Experience se extiende desde las 17.00 h. hasta las 22.00 h.

De 17.00 h. a 19.00 h. reserva de tumbona + toalla + agua embotellada por 20 euros/persona.

A partir de las 19.00 h, reserva de mesas para cenar y tomar una copa mientras la música continúa.

Jueves: 15, 22, 29 de julio y 5, 19 y 26 de agosto.

Viernes: 16, 23, 30 de julio y 6, 20 y 27 de agosto.

Sábados: 17 de julio y 7 y 21 de agosto.

Domingos: 1 y 15 de agosto.

El lujo de alojarse en un castillo del siglo XIV

Al refugio de las colinas del valle del Empordà, el Hotel Castell d’Empordà se asoma por sorpresa en forma de un espectacular castillo que se mezcla con el paisaje rural catalán desde hace más de siete siglos. Magníficamente restaurado y convertido en un exclusivo hotel por su actual propietario, Albert Diks, este castillo de diseño atemporal y con alma, conecta con el pasado y la magnífica naturaleza que rodea la propiedad, convirtiéndose en un hogar agradable donde los huéspedes pueden sentarse cómodamente paladeando un buen vino o disfrutar de exquisitos manjares y de interminables conversaciones en cualquiera de sus espectaculares espacios interiores o al aire libre.

El Castell d’Empordà sigue en pie desde 1301 como testigo de la historia y ejerce actualmente de guardián de la herencia cultural de España. Porque, como señala su propietario, “la historia muere si no se puede revivir”. Así, la propiedad conserva su preciosa capilla del año 1600, junto a valiosas obras artísticas que decoran sus espacios y hasta sorpresas como el modelo a escala más grande de Europa de la batalla de Waterloo, con 2.000 soldaditos y 500 caballos de plomo pintados a mano.

Diversas obras históricas y referencias pretéritas decoran también las 57 lujosas habitaciones de este hotel, algunas de ellas tan singulares como las Habitaciones Dalí, que rinden homenaje al glamur de la Costa Brava en los años setenta y ofrecen vistas a la campiña; las habitaciones ubicadas en la torre del castillo; las impactantes Habitaciones Jardín, rodeadas de olivos y robledos; las estancias ubicadas en el interior del castillo, que reproducen la sensación de los días pasados, con elementos ornamentales y pinturas coleccionadas por los propietarios durante sus viajes, o la exclusiva Suite Pere Margarit, con un salón clásico, una bañera original victoriana y un ambiente majestuoso, obra del famoso diseñador Menno Kroon.

El Hotel Castell d’Empordà es también uno de los lugares más distinguidos de España para organizar eventos memorables, en sus variados espacios que reflejan las historias del pasado, envueltos en el interminable manto de olivares de L’Empordà.

Esta rica región inspira cada día al chef Yuri Hovius a idear platos selectos basados en los productos frescos locales, para el exquisito Restaurante Drac del hotel, que ofrece una cuidada carta basada en la interpretación de platos clásicos. Y para aquellos que prefieren disfrutar de una elegante experiencia culinaria con la vista más impresionante del valle, el Restaurant Tres Margarit, situado entre las torres antiguas del castillo, propone deliciosos platos para compartir, pescado y carne a la brasa, junto a exquisitos menús.

A través de su cuidadosa combinación de historia, diseño y últimas tecnologías, Hotel Castell d’Empordà se convierte en el refugio ideal para soñar y disfrutar de las múltiples opciones de relax y ocio de la codiciada Costa Brava, desde un escenario único y privilegiado.

Sobre Hotel Castell d’Empordà

Hotel Castell d’Empordà es un alojamiento casual-chic de 4 estrellas, situado en la Costa Brava. Ofrece 57 habitaciones que combinan toda la magia de un castillo milenario con el diseño y el confort más actuales. Está ubicado en una finca de aproximadamente 12 hectáreas, tachonada con olivos y robles, y cuenta con dos fantásticas piscinas con vistas panorámicas.

HOTEL CASTELL D’EMPORDÀ

Cra. Castell d’Empordà

17115 La Bisbal d’Empordà (Girona)

www.hotelcastellemporda.com

