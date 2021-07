Eddy Cardellach el productor de cine del momento Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 17:14 h (CET) Eddy Cardellach tiene más de 20 años de experiencia en el sector audiovisual. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado más de 140 trabajos en dirección, producción y desarrollo de spot publicitarios y piezas cinematográficas El Spot Manifiesto del “El futuro es ahora”, Spot “Clipper Love”, Spot Cocaola “Una hora más de felicidad”, Spot “Cerveza Reina Reina en tu mundo”, Spot “CoverGirl lashblat volumen”, Spot “Urban 620” son algunos de los trabajos que mayor trascendencia han tenido y que le han otorgado el prestigio y reconocimiento del que actualmente goza este importante productor.

Su importante perfil laboral y la excelencia de cada una de sus piezas gráficas, ha llevado a que compañías internacionales como Coca Cola, Procter & Gamble o SAB Miller, así como, agencias multinacionales como Young & Rubicam, Leo Burnetty DDB, cuenten con él, para su característica creatividad y sensibilidad que lo define.

Pero Eddy Cardellach no solo es conocido por su trabajo en el mundo del cine y publicitario, si no que además, ha participado en programas televisivos y documentales, en los que ha aportado su frescura y visión autodidacta a cada una de las piezas que ha elaborado.

Su pasión por la música, le ha llevado a su vez a envolverse en el sector musical, llegando incluso a dirigir su propia emisora de radio musical FM. La excelencia en el resultado satisfactorio de cada una de sus piezas, se debe principalmente a la dedicación, perfección y ejecución medida que implementa en sus obras.

Actualmente, emprende un nuevo camino, desarrollando su primer proyecto como guionista y director. Algo que lo desvincula de su lado publicitario, y se centra de lleno en el mundo cinematográfico. La novedad de esta nueva vertiente de Eddy Cardellach se debe sobre todo a su producción en el género de thriller dramático.

“Imperceptibles” es la película que Eddy Cardellach está produciendo, y que próximamente saldrá a luz con carácter internacional. Siempre involucrado en el sector audiovisual, el director Eddy Cardellach se atreve a sorprender al público con esta nueva pieza, además de dar a conocer su capacidad camaleónica de abarcar diferentes estilos, tanto como director, creador, editor y productor audiovisual.

