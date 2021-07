Tecfys, la startup que permite una suscripción mensual de todo tipo de electrodomésticos Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 16:58 h (CET) Cada vez más usuarios apuestan por la economía circular y prefieren alquilar antes que comprar productos que con el tiempo van a renovar. En apenas 6 meses más de 150 personas y muchas empresas se han interesado por alguna de sus suscripciones Tecfys (www.tecfys.com) es una joven startup española que ofrece una suscripción mensual con todo incluido para poder acceder a electrodomésticos, smartphones y ordenadores de todo tipo. Un cambio de paradigma en la sociedad de consumo actual que propone una nueva forma de disfrutar de la tecnología sin necesidad de comprarla y renovarla para darle una segunda vida después de su uso.

En su apuesta por la economía circular, Tecfys nació para resolver los problemas de los consumidores que no quieren o no pueden permitirse pagar la totalidad de un producto. Muchos consumidores se revelan ante el creciente consumo y optan por alternativas de la conocida economía circular.

Miquel Manzanas coFundador de Tecfys explica, "nuestra propuesta es sencilla, queremos que cualquier usuario pueda disfrutar de la tecnología a través de una suscripción mensual, olvidándose de tener una inversión inicial, despreocupándose del mantenimiento. Y con la posibilidad de adquirir o renovar el producto pasado un tiempo sin preocuparse del impacto medioambiental que produce esta continua renovación".

Las opciones que presenta la startup para suscribirte un producto bajo este formato de compra son variadas y van desde los 24 meses de uso hasta los 60 meses. Una vez superado ese tiempo el usuario puede elegir si devolverlo, renovarlo o adquirirlo por una cuota final. Tecfys permite personalizar su suscripción, cuanto más tiempo se alquile el producto más rentable será la cuota.

Otra de las claves de la startup es su apuesta por el medioambiente, y es que todos los productos disponibles por la startup serán renovados o reciclados después de su uso. De este modo promueven el consumo responsable y sostenible de todos los productos, más teniendo en cuenta que tanto los electrodomésticos como la tecnología en general es un tipo de material altamente contaminante. Sólo en España el año pasado se generaron más de 19 billones de toneladas de residuos contaminantes de electrodomésticos.

"Tecfys está 100% comprometida con el medio ambiente, necesitamos todos aportar nuestro granito de arena. Debemos utilizar los equipos electrónicos hasta su punto óptimo de renovación, considerando su correcto funcionamiento y el impacto medioambiental que produce un consumo extra", explica el coFundador de Tecfys.

El modelo de consumo que propone la startup no se basa únicamente en el alquiler o renting de productos sino en un concepto de suscripción. Un acuerdo especial donde el usuario asume el pago de cuotas durante un tiempo determinado dependiendo del tipo de producto a cambio de disfrutar de él con unas normas simples de funcionamiento, con un servicio de garantía en todo momento para poder disfrutar de su producto durante ese tiempo. Sin preocupaciones, sin mantenimiento, sin gastos extra añadidos.

Actualmente la startup ofrece la posibilidad de acceder a sus modelos de suscripción en productos como neveras, lavadoras, lavavajillas, microondas, pequeños electrodomésticos, televisores, ordenadores, tableta y monitores de PC.

Se trata de un modelo de consumo especialmente interesante para aquellos usuarios que quieren acceder a la última tecnología sin necesidad de disponer de todo el capital y además poder cambiarlo en un plazo determinado. Aquella tecnología que cada año se sustituye por un nuevo modelo por ejemplo.

Recientemente Tecfys acaba de recibir una ronda de inversión por valor de 200,000€ lo que demuestra que se trata de un modelo de negocio que genera interés no sólo entre los usuarios sino también entre los inversores que quieren apostar por una alternativa diferente de consumo en favor de la economía circular.

Entre las próximas novedades, los fundadores están trabajando en la oferta de productos reacondicionados entre sus ofertas de suscripción, para ayudar a que todos los equipos sean utilizados hasta su punto óptimo de renovación sostenible. Actualmente ofrece en Catalunya y Madrid, pero en los próximos meses abrirán su oferta a toda España para seguir creciendo orgánicamente por Europa en los próximos futuro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.