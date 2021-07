Las proposiciones aventureras de Jaire Aventura para el verano 2021 Comunicae

jueves, 15 de julio de 2021, 13:55 h (CET) Llegó el verano y con ello, las vacaciones de muchos españoles. Julio y agosto suelen ser los meses elegidos por excelencia para la desconexión y el disfrute turístico Ante esto llega Jaire Aventura con sugerentes propuestas para disfrutar del buen tiempo, del agua, de la montaña y divertidas actividades para realizar en familia y con amigos. Dentro de estas actividades, el descenso del Sella es una de las preferidas por el público. Una actividad en la que disfrutar del paisaje de Asturias, yendo en compañía, diversión asegurada en los barrancos y ver cuevas escondidas en las que darse remojón.

La ventaja de Jaire Aventura, es que demás de poder disfrutar de las actividades rurales y alojamientos en grupo, los paquetes de aventura y alojamientos que propone en Asturias, son 100% personalizables a gusto de los clientes que contratan los servicios.

Garantiza descubrir lugares memorables de la sierra asturiana como, el Parque Nacional de los Picos de Europa, hacer senderismo por sus montañas y caminos, y ser partícipes de rutas tan conocidas como la Ruta del Cares. Un recorrido en el que descubrir célebres historias, y será fácilmente de seguir para todo tipo de públicos, gracias al guía responsable del trayecto. Lugares como el Chorco de los lobos, el Mirador de Panderrueda, la Samonera de Caño, y el Mirador de Oseja de Sajambre, serán paradas necesarias para disfrutar de su encanto, historia y belleza.

Además, de la amplia cartera de actividades que pone a disposición de los clientes, Jaire Aventura hace que la experiencia sea completa con alojamientos que no pasan desapercibidos. Como es el Hotel en Cangas de Onis, donde el usuario podrá relajarse y tener absoluto confort después de haber practicado todo tipo de actividades rurales.

Rafitng, paitball, parque aventura, canoaraft, espeleo, lucha amarilla, coastering, espeleobarranco, despedidas solter@s, canoas, cañones, etc. Todo un verano de diversión y disfrute es lo que promete Jaire Aventura. Visitar la web: https://jairecanoas.com Aún se está a tiempo de hacer el verano de 2021 memorable.

