CamScanner aclara que no está infectado con el software espía Joker Comunicae

miércoles, 14 de julio de 2021, 13:32 h (CET) Una aplicación llamada 'Free CamScanner', o 'CamScanner Gratuito' según la traducción de algunos medios de comunicación, estaba infectada con el software espía Joker y luego se eliminó de Google Play Store. Para aclarar, "Free CamScanner" ("CamScanner Gratuito"), fue hecho por Mun Indah y no tiene ninguna afiliación con CamScanner. "Nosotros también informamos este hecho en la cuenta de Twitter de CamScanner". CamScanner todavía está disponible en Google Play Store y es completamente seguro de usar El 11 de junio de 2021, Quick Heal Technologies Ltd informó que una aplicación llamada 'Free CamScanner', o 'CamScanner Gratuito' según la traducción de algunos medios de comunicación, estaba infectada con el software espía Joker y luego se eliminó de Google Play Store.

Comunicado: "Para aclarar, "Free CamScanner" (a veces traducido en español como "CamScanner Gratuito"), fue hecho por Mun Indah y no tiene ninguna afiliación con nuestro CamScanner. Nosotros también informamos este hecho en la cuenta de Twitter de CamScanner. CamScanner todavía está disponible en Google Play Store y es completamente seguro de usar.

Nos ha llamado la atención que la noticia ha sido mal interpretada por algunos medios de comunicación y también en las redes sociales. En muchos casos, se está utilizando nuestro logotipo y hasta el nombre de CamScanner, lo que está causando malentendidos y preocupación por parte de nuestros usuarios. Solicitamos que estos medios de comunicación y personas influyentes en las redes sociales revisen inmediatamente su contenido, o buscaremos acciones legales para proteger la reputación de nuestra marca.

En respuesta a la confusión, la aplicación CamScanner es una aplicación ‘freemium’ que es de uso gratuito y también ofrece la opción de acceder a funciones avanzadas con una suscripción. No existe una "versión gratuita de CamScanner".

Desde su lanzamiento en 2011, CamScanner se ha convertido en la herramienta más popular para el escaneo de documentos y ahora se utiliza en más de 200 países y regiones. En CamScanner, nos tomamos la seguridad muy en serio. Desde nuestro inicio, hemos trabajado para proteger a los usuarios y la aplicación del software malicioso. Para garantizar la seguridad de sus datos, recomendamos a los usuarios que verifiquen el logotipo y el nombre de la aplicación (CamScanner) antes de descargarla.

El equipo de CamScanner se dedica a proporcionar una aplicación fácil de usar que garantiza que los dispositivos de los usuarios permanezcan seguros y protegidos. Para ayudar a los jóvenes de todo el mundo, también hemos comenzado a ofrecer a los estudiantes y educadores acceso a las funciones avanzadas de forma gratuita. Consulte nuestro blog para aprender cómo postularse. Finalmente, pedimos a los usuarios que corrijan cualquier información errónea que encuentren, ya que tales inexactitudes hacen daño a la imagen de CamScanner".

