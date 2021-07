​Pablo Alborán a lo grande en Starlite Catalana Occidente Marbella En esta ocasión, el artista presentó ‘Vértigo’, el disco de pop español más vendido del año 2020, un trabajo que él mismo describe como “pura vida” Francisco Acedo

miércoles, 14 de julio de 2021, 10:12 h (CET) Pablo Alborán se reencontró con su público de Starlite Catalana Occidente en una cita rebosante de emotividad y sentimiento. El artista malagueño tocaba en casa, en su tierra, y eso se notaba en las vibraciones, en el cariño y en la entrega del corazón desnudo (o descalzo como dice uno de sus temas) en cada una de las canciones que Alborán fue encadenando en el Auditorio de La Cantera de Marbella.



La última vez que actuó en el festival boutique más importante de Europa fue en 2018 y desde entonces muchos han sido los éxitos cosechados por uno de los artistas más importantes de nuestro país. Son diez los años que cumple sobre los escenarios, aniversario que coincide con la primera década de vida de Starlite Catalana Occidente: “Es un honor para mi estar aquí porque es mi tierra y porque éste siempre ha sido un lugar privilegiado, tanto para quienes vienen a escuchar como para los artistas. Este enclave es mágico y más este año, que se cumple el 10º aniversario”, decía entusiasmado momentos antes de subir al escenario a los micrófonos de Starlite Catalana Occidente.



En esta ocasión, Pablo Alborán presentó ‘Vértigo’, el disco de pop español más vendido del año 2020, un trabajo que él mismo describe como “pura vida” y en el que se encuentran grandes éxitos ampliamente coreados y aclamados por el público de Starlite Catalana Occidente como ‘Corazón descalzo’, ‘Si hubieras querido’, ‘La fiesta’ o ‘Hablemos de amor’; temas que giran entorno al amor en todas sus versiones, donde el artista se siente más cómodo. Desde el primer momento conectó con el público, abriendo el show con su “Tabu”, famoso dueto con Ava Max.

Tampoco faltaron los ya clásicos que le han catapultado a los primeros lugares de todas las listas de ventas: ‘Pasos de cero’, ‘Saturno’ o ‘Vívela’. Uno de los momentos más emotivos de la noche tuvo lugar con la canción ‘Cuando estés aquí’, dedicada íntegramente a la lucha contra la Covid-19 gracias a una colaboración solidaria con Unicef. “A veces dudo si cantarla porque me trae recuerdos de momentos muy malos, pero también nos ha descubierto un lado muy generoso, un lado que Starlite Catalana Occidente demuestra cada año. El ser humano también puede ser bueno, no creamos todo lo que dicen las noticias, porque si nos fijamos en toda la maldad es imposible avanzar. Yo intento dar siempre lo mejor de mi a través de la música y espero que eso os llegue con esta canción”, decía Alborán antes de interpretarla.

Ya en los bises, Pablo Alborán sacó la artillería pesada y, guitarra en ristre, regaló una estremecedora versión de ‘Solamente tú’ que transicionó delicadamente a ‘Tu refugio’ para hacer las delicias de sus seguidores, para quienes tenía otra sorpresa más, la improvisación de ‘Desencuentro’ y un cierre por todo lo alto con ‘Fiesta’, que incluyó una pequeña demostración del toque de percusión de Pablo Alborán. Un golpe final para terminar de enamorar a los y las asistentes a La Cantera de Starlite Catalana Occidente. Un público mayoritariamente femenino y joven era el que predominaba en la noche marbellí. Los gritos de “Pablo, Pablo, Pablo ” se sucedieron entre canción y canción.



Cada noche es única en el festival donde brillan las estrellas. Público, artistas y celebrities se dan cita en el enclave único de Starlite Catalana Occidente con la mejor música de todos los tiempos como punto de unión. No quisieron perderse el concierto de Pablo Alborán el reconocido futbolista Julio Baptista, que acudió acompañado por su mujer Silvia Nistal y su madre. También de su madre y de su padre ( presentes en el Auditorio ) se acordó el artista malagueño tras presentar a su banda y todo el equipo que hace posible cada show de esta gira.

Las cifras del concierto

Una hora y 48 minutos de duración.

15 canciones y 6 bises.

“Málaga es la cuna de mi música. Estar en mi casa, en mi tierra es único y especial” , afirmó desde el escenario.

Excelente con el piano, el bongo y un teclado electrónico.

