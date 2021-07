Te contamos las tendencias en joyería y bisutería de este verano En época estival tenemos que adaptar a nuestros looks los complementos que usamos Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de julio de 2021, 09:47 h (CET) En verano luce el sol y lucimos nosotros. Durante la época estival del año, disfrutamos del buen tiempo y sus ventajas: cambiamos nuestros hábitos, la alimentación y la ropa que usamos. Cambiando esta última, tenemos que adaptar a nuestros looks la bisutería y joyas que usamos.

La primera tendencia en cuanto a joyería y bisutería se refiere es la compra online. Desde que este tipo de compra se puede realizar, nos ha facilitado mucho el día a día y nos ha ahorrado gran cantidad de tiempo. Ya no tenemos que perder horas en salir de casa, visitar tiendas y decidir qué y dónde lo compramos. Ahora tenemos todo al alcance de nuestro ordenador o nuestro móvil. Sin movernos de casa o del lugar dónde estemos, viendo todo en el mismo lugar y recibiéndolo donde queramos tan solo unas horas después.

Las ventajas de este tipo de compra son continuas. Además de las ya mencionadas, tendremos un número de días concretos para realizar devoluciones o cambios. Con especificaciones diferentes en cada tienda online.

Pendientes trepadores

La tendencia que está arrasando en el mundo de las famosas y no tan famosas. ¿Qué los hace diferentes? Los pendientes trepadores son los que van colocados en el cartílago y para los que no hace falta tener agujero. Eso convierte a los pendientes trepadores en un complemento que todo el mundo puede utilizar.

Dentro de este tipo de pendiente, existen diferentes clases como por ejemplo los de forma en espiga o pluma para conseguir el estilo más bohemio, o de barra siendo una opción sencilla y elegante.

Collares y colgantes

Los collares son un complemento que siempre hay que saber elegir bien. Entre las tendencias se encuentran varios tipos. Collares largos, que pueden combinar con pendientes también largos o con otros complementos más minimalistas para que el collar sea el protagonista. Los colgantes también pueden mostrar muy bien tu personalidad, dependiendo de su longitud, grosor y estilo. Los puedes utilizar tanto en eventos más especiales como en el día a día. Anillos Se siguen llevando los anillos minimalistas, ya sean oro o plata. Los diseños que más se llevan esta temporada son los anillos de pluma, los esencia o los anillos ramitas. Ideales para completar tu look y combinar con otra joyería y bisutería. Pulseras Probablemente se trate del complemento que más usamos a lo largo de nuestra vida. Las puedes encontrar de plata, oro, cuero, con circonitas y piedras. Se trata de otro complemento que puedes utilizar en cualquier momento. Dependiendo del estilo y diseño, podrás encontrar pulseraspara la vida cotidiana o para eventos más especiales. Sumadas a los anillos, collares o colgantes, tu look estará totalmente completo y dirá mucho de ti. No olvides tu charm Los charms son esos pequeños objetos, normalmente con un significado, que podemos colgar en collares y pulseras. Se pueden encontrar de numerosos tipos: piedras, animales, formas, religiosos… Cada persona puede elegir el que vaya más acorde con sus gustos y personalidad. La simbología de este complemento puede ser muy rica. Pueden atraer la suerte, proteger del mal, aportar poder... Todo depende del amuleto y el significado que le quiera dar la persona.

Después de tanta información es tu turno para hacer una rigurosa investigación sobre qué te gusta y cuál es tu estilo. Comprando bisutería online lo tendrás todo a un click de distancia y podrás lucir este verano como nunca antes lo has hecho. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Te contamos las tendencias en joyería y bisutería de este verano En época estival tenemos que adaptar a nuestros looks los complementos que usamos ​Una vida de ensueño en Terrazas de Valdebebas El proyecto ya cuenta con los servicios básicos como colegios, supermercados, farmacias u hospitales, como el Hospital Isabel Zendal ​Algunos consejos para conseguir una imagen impecable estas vacaciones Es momento de una puesta a punto para devolver la belleza perdida a nuestro cuerpo y también a nuestro rostro Máscaras de pestañas Potencian la longitud, algunas el volumen, y otras simplemente lo tienen todo Ponte guapa antes de verano Los mejores tratamientos faciales