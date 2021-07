​"Un lugar tranquilo 2" Reseña de "A quiet place part II". "Tu debilidad es mi fortaleza" o el destino de un pueblo en manos de una niña Tania Serrulla Aguilar

martes, 13 de julio de 2021, 09:43 h (CET) Reseña de "A quiet place part II" (Un lugar tranquilo 2). "Tu debilidad es mi fortaleza" o el destino de un pueblo en manos de una niña.



Curiosamente con esta peli me ha pasado algo contrario a lo que pensaba, después de haber leído otras críticas de usuarios diversos por la red, tenía las expectativas bastante bajas y en cambio, y contra todo pronóstico, me ha gustado aunque con matices que expongo a continuación.

La cinta está alcanzando el nivel de saga y vamos camino de una tercera seguramente; con un estilo muy similar en cuanto a producción, a de The Conjuring, ese tipo de atmósferas absorbentes, tramas que van desvelando la incertidumbre de un guión que si bien genera algunas incógnitas, esta bien construido, fotografía sombría que juega con distintos tipos de luces y planos para generar esa angustia (esta vez nos metemos en una especie de bunker corriendo el riesgo de que la barra de cierre caiga y nos quedamos encerrados), escenarios post-apocalipticos y atención enfocada en uno o dos personajes, aunque Emily Blunt apenas habla pero su expresión facial casi siempre compungida y rozando el drama (es su rictus habitual que también encontramos en La chica del tren y Sicario siendo pelis completamente diferentes, se ve que le funciona) en este caso es solo una madre que cuida de sus cachorros y sufre por ellos.

Incluso ese arranque al estilo de "La Niebla" de Stephen king en la que el padre de familia entra a una tienda de comestibles y acudiendo al partido de basebal antes de que se desencadene la catástrofe.



Una historia que recuerda mucho a la serie de "Stranger things" cuyos protagonistas y héroes son los niños y con la presencia de criaturas extrañas que arrebatan la tranquilidad de un pueblecito llamado "Spring creek".



Jon Krasinski ya tiene mano y se conoce su propia historia, los niños ya son mayores y la niña lleva las riendas de la peli en su particular cruzada contra los bichejos que se llevaron a su hermano pequeño meses atrás y a su padre en la anterior cinta y ella solita se basta y se sobra para salvar al pueblo.

"Es una persona que merece la pena ser salvada", dice su madre a un descafeinado Cillian Murphy que no termina de entrar en la historia quizás solapado por la fuerte presencia de la hija mayor y porque la barba y el aspecto desaliñado hacen que su personaje se pierda y desluzca un poco.



Su pretensión es entretener y generar angustia, tensión incluso con la trama argumental entorno al bebé y esa botella de oxígeno que apenas aguanta la reserva.

La historia se va llevando sola, el aspecto visual es interesante y las actuaciones livianas salvo por esa necesidad de ayudarse unos a otros en el que encontramos al tándem de la hija y el protector Murphy.

También es verdad que de cara a una tercera película, poco queda que contarnos ya si no resuelve cómo acabar con los bichos, que pese al empeño de la cría en dejarlos sordos gracias a su debilidad, siguen vivos y cada vez hay más. Algo falla....

Por ese lado, da la sensación de que se pierde algo la historia y de que tratan de forzar un recorrido argumental con el que el público no termina de conectar. Si no ofreces un ingrediente original, un giro..., se pierde el interés.

