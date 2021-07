​Así es la tienda de Napapijri en Madrid que tantas ventas registra a diario Satisfacer los gustos de todo tipo de consumidores es una tarea ardua. Sin embargo, esta tienda lo consigue poniendo a disposición de los clientes un amplísimo catálogo Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 10 de julio de 2021, 12:38 h (CET) Hoy en día el nivel de competencia es muy elevado en todos los sectores. Una clara muestra reside en el ámbito de la moda. Aun así, algunas marcas han conseguido adquirir una gran popularidad, destacando por encima de otras.

Es el caso de Napapijri. Su inconfundible estilo lleva aproximadamente una década dejándose ver abundantemente cada día por toda España. Muchas de esas prendas son adquiridas en la Tienda Napapijri que vende online y también presencialmente, puesto que se ubica en Madrid. En concreto, hace acto de presencia en dos emplazamientos: Avenida del General Perón 24 y Claudio Coello 32.

Pero, ¿qué es lo que le lleva a cosechar tantas ventas? En próximas líneas desgranaremos las principales claves de su éxito, compartidas por el comercio electrónico y los establecimientos de la capital española.

Amplio catálogo

Satisfacer los gustos de todo tipo de consumidores es una tarea ardua. Sin embargo, la tienda de Napapijri en Madrid lo consigue poniendo a disposición de los clientes un amplísimo catálogo. En el interior de los locales el espacio es más que suficiente para ver qué productos convencen a cada uno e incluso probárselos si lo estima oportuno. En lo referente a la tienda online, un intuitivo menú facilita el acceso a la categoría deseada: mujer, hombre, niño, accesorios, etcétera.

Los varones pueden dar con elementos que les permiten ir a la moda y cómodos, sin renunciar a ninguna característica de las que tienen importancia para todo hombre que se precie. Los polos y las camisas son algunos de los productos más vendidos, aunque no se quedan atrás las sudaderas y los jerseys. De hecho, fuera de temporada es posible encontrar buenos precios, aunque en este factor profundizaremos en próximos párrafos.

Antes de hacerlo, no puede pasarse por alto la versatilidad de la que disfrutan las mujeres. Tanto las chaquetas como los tops y el resto de productos son variados a más no poder, por lo que incluso las chicas muy exigentes ven satisfechos sus gustos.

Exactamente lo mismo sucede con los más pequeños de la casa, amén de adolescentes. Los peques de un mínimo de cuatro años y un máximo de dieciséis encuentran justo aquello que quieren: camisetas, polos, sudaderas y chaquetas.

A su vez, es destacable lo variado que resulta el catálogo de accesorios. Hombres y mujeres no tienen dificultades a la hora de hallar el producto deseado: práctico bolso-bandolera para llevar consigo los enseres necesarios, estuches en los que meter desde bolígrafos hasta reglas y compases, bolsas de viaje que serán muy necesarias durante el transcurso de estas vacaciones veraniegas, etcétera.

Outlet con muy buenos precios

Lograr que una tienda de ropa triunfe no es en absoluto sencillo, sobre todo por la gran competencia que hay en pleno 2021. Una de las claves para conseguirlo se resume en ofrecer artículos con una muy buena relación calidad-precio. Es precisamente lo que puede lograrse acudiendo a la zona outlet.

El descuento, en prácticamente todos los casos, es del 40 por ciento. Por ejemplo, una camiseta Sikar cuyo precio habitual es de 39 euros se puede comprar por tan solo 23,40, gasto que merece mucho la pena teniendo en cuenta la calidad que atesora.

Nos referimos a un algodón que no encoje a las primeras de cambio tras meter el producto en la lavadora. El desgaste no es apreciable por mucho que pasen los años, lo cual es difícil de creer teniendo en cuenta el ahorro que supone recurrir a los productos que se encuentran disponibles en el outlet. Por si fuera poco, en caso de suscribirse al boletín de noticias, se aplica un descuento extra del cinco por ciento.

Envío gratuito

Al dar con semejantes precios, no es de extrañar que incluso usuarios que viven lejos de Madrid quieran comprar en esta tienda de Napapijri. Afortunadamente ello no tiene por qué suponer hacer frente a los gastos de envío.

De hecho, otra clave para conseguir éxito en este sector y en el del comercio electrónico en general consiste simplemente en plantear la posibilidad de no pagar por el transporte, siempre y cuando se llegue a una cifra mínima de pedido. En este caso, los clientes de la Península Ibérica solamente han de alcanzar los cincuenta euros.

Por ejemplo, comprando un par de camisetas y un accesorio no habría que abonar ni un solo céntimo para que se lleve a cabo el envío. En solo 24 o 48 horas, el paquete es entregado en la dirección que se indica al realizar el pedido, operación que es fácil de principio a fin.

Y es que todos los elementos que aparecen en la web de la tienda Napapijri en Madrid son intuitivos. Por supuesto, también nos referimos a la pasarela de pago, la cual permite efectuar una transacción segura que posteriormente deriva en una gran satisfacción por parte de los clientes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Beneficios de adoptar el sistema de packaging Airless En la fabricación de envases se han modificado los materiales utilizados, las técnicas, y los productos de relleno ¿Qué efectos tiene el alcohol y marihuana sobre el cuerpo humano? ​Es recomendable que al elegir consumir estas sustancias seamos conscientes de las consecuencias a enfrentar ​Así es la tienda de Napapijri en Madrid que tantas ventas registra a diario Satisfacer los gustos de todo tipo de consumidores es una tarea ardua. Sin embargo, esta tienda lo consigue poniendo a disposición de los clientes un amplísimo catálogo ​Andres Farrugia y Foco: el ex gerente de la CA demandará al medio Expresó que todas sus posesiones han sido adquiridas con frutos de su trabajo en el ámbito privado. Todo gracias a sus habilidades profesionales "El Mediterráneo es un compendio de los grandes problemas a los que se enfrenta la comunidad internacional"